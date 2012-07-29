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Park yeri tartışması milli teakwondocunun hayatına mal oldu

Teakwvondo ve Fitnes salonu işleten Ahmet Sarı ve Fitness hocası Emrah Kaygusuz ile aynı apartmanda oturan bir kişi arasında araç park yeri tartışması ölümle bitti

29 Temmuz 2012 16:41

Maltepe'de spor salonu işleten Milli Teakwondocu Ahmet Sarı ve Fitnes hocası Emrah Kaygusuz aynı apartmanda oturan bir kişi ile aralarında çıkan park tartışması yüzünden silahla vurularak öldürüldü

Teakwvondo ve Fitnes salonu işleten Ahmet Sarı ve Sarı'nın salonunda Fitness hocası olan Emrah Kaygusuz ile aynı apartmanda oturan bir kişi arasında araç park etmesi yüzünden tartışma çıktı. 

Ramazan Almaçayır ve Mehmet Aktaran'ın haberine göre; Ahmet Sarı ve Emrah Kaygusuz otomobilini spor salonunun önüne parkeden şahısı uyardı. Şahıs aracını kaldırmazken, taraflar arasında küfürlü tartışma yaşandı. Şahıs uyarılara rağmen aracını spor salonunun önüne bırakıp üst kattaki evine çıktı. Tam tartışma sona erdi diye düşünülürken şahıs kısa süre sonra evinden elinde silahla aşağı inip ateş etti. 
 
Ahmet Sarı'ya 4, Emrah Kaygusuz'a ise 1 kurşun isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Ahmet Sarı olay yerinde Emrah kaygusuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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