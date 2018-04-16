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Ekonomi

'Milli Tarım Projesi, Orta Anadolu'yu buğdaydan uzaklaştıracak'

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Ziraat Odası Başkanı Celil Çalış, yürürlüğe giren 'Milli Tarım Projesi' kapsamındaki havza bazlı ürün destekleme modelinde, buğday üretiminin farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi

16 Nisan 2018 15:10

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA Ziraat Odası Başkanı Celil Çalış, yürürlüğe giren \'Milli Tarım Projesi\' kapsamındaki havza bazlı ürün destekleme modelinde, buğday üretiminin farklı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çalış, \'\'Türkiye’nin tamamında aynı şekilde desteklenmesi, özellikle Orta Anadolu’yu buğday ekiliş alanlarından uzaklaştıracaktır\'\' dedi. 
Konya Ziraat Odası Başkanı Çalış, çiftçilere yönelik \'Milli Tarım Projesi\'nin 1 Ocak\'ta yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, havza bazlı bazı destekleme modellerinin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Proje kapsamında, özellikle buğdayın, farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çalış, \'\'Buğdayın üretim bölgelerinde farklı şekilde desteklenmesi gerekmekteyken Türkiye’nin tamamında aynı şekilde desteklenmesi, özellikle Orta Anadolu’yu buğday ekiliş alanlarından uzaklaştıracaktır. Çiftçiler, diğer ürünlerde daha fazla kar elde ettiği için bu ürün grubundan uzaklaşmaktadır. Bu da gelecek açısından tedirgin edici, önemli gelişmedir. Bakanlığın bu konuda önlemlerini alıp, buna göre değerlendirmesi lazım. Bugün dünya piyasasında buğday fiyatının 170 dolar, diye değerlendirmede bulunmak; çok doğru yaklaşım değil. Biz 3- 4 sene üst üste 20 milyon ton buğday üretimi yapmayalım, dünya piyasasında buğday fiyatları nerelere çıkıyor. Türkiye, hem önemli bir üretici hem de un ve makarna sanayisinde dünyada bir numara olan ülkedir. Bakanlık, destekleme politikasını gözden geçirmeli\'\' diye konuştu. 
\'BAKANLIK FİYAT POLİTİKASINA DİKKAT ETMELİ\'
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nca fiyat politikası konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çalış, “Geçtiğimiz yıl, üreticilerimizi ciddi anlamda dara düşüren fiyat politikası uygulandı. Bu da ekim alanlarında ciddi azalmalara neden oldu. O nedende  Tarım Bakanlığı eğer fiyata müdahale edecekse erken zamanda, Türkiye’nin hiçbir bölgesinde hasat başlamadan fiyata müdahale etmelidir. Fiyatlara erken müdahale edecekse etsin, etmeyecekse de hiçbir dönemde fiyat konusunda telaffuzda bulunmamasını biz üreticiler olarak beklemekteyiz” dedi. 
\'2,5 MİLYON TONU GEÇEBİLİRİZ\'
Konya\'da, bu yıl buğdayda  2,5 milyon rekolte beklediklerini de kaydeden Başkan Çalış, \'\'Buğday ekim alanlarının azalmasına rağmen geçen yıl 2,5 milyon buğday üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl da mevsim yağışları iyi geçti. Aksi durum olmadığı sürece de geçen yılın üretim miktarını geçeceğimize inanıyoruz\" diye konuştu. 

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