Milli tank için fabrika alındı

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, geçen yıl nisan ayında endüstriyel faaliyetleri durdurulan Koç Holding ve Fiat’a bağlı Iveco’nun iştiraki Otoyol’un Sakarya’daki fabrikasının satın alarak, 2008 yılında yeni bir yatırıma imza attıklarını söyledi.

Görgüç, başta Altay Milli Tank Projesi olmak üzere, güncel ve gelecekteki projelere bağlı olarak tesislerini büyütme karar aldıklarına işaret ederek, "Bu karar çerçevesinde yaptığımız araştırma sonucunda, Sakarya’da bulunan ve mevcut üretim tesislerimize olan yakınlığıyla da avantaj sağlayan Otoyol’a ait olan 383 bin metrekare arazi üzerinde bulunan fabrika ve tesis binalarını 47.5 milyon dolara satın alma kararı verdik" dedi.



Büyümeye ihtiyaç vardı

Otokar’ın sürdürülebilir büyümeyi yakalayan, kendi tasarladığı araçlarla sürekli büyüyen, hem iç pazarda hem de dış pazarda satışa sunduğu araçlarla teknolojisini ispatlayan bir şirket olduğunu anlatan Serdar Görgüç, şöyle konuştu: "Kısa ve uzun vadede, gerek ticari araç üretiminde gerekse de askeri ürünlerin geliştirilmesinde ciddi büyüme hedefimiz var. Bu doğrultuda tesislerimizin fiziki büyümesini en hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Otokar olarak, 2002 yılında komşumuz olan İstanbul Fruehauf A.Ş. ile birleşerek tesislerimizi iki kat büyütmüştük. Şimdi de Otoyol tesis ve arazilerini satın alarak bir kez daha ciddi bir fiziki büyümeyi gerçekleştiriyoruz."

Otobüs de üreteceğiz

Otokar’ın bu yatırımının savunma ve ticari araç alanındaki ihtiyaçlar için değerlendirileceğini söyleyen Görgüç, "Bildiğiniz gibi Otokar, geçtiğimiz ay Altay Milli İmkanlarla Modern Tank Üretimi Projesi için görevlendirildi. Yeni tesisimizi öncelikli olarak Milli Tankın ilk tasarım ve prototiplerinin yapılması için kullanmayı planlıyoruz" dedi.