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Milli takımlardaki kıyafet karmaşası sona erdi, tek tip forma geliyor

Takımların kıyafetlerinde alev modeli olacak

04 Şubat 2016 18:07

Gençlik ve Spor Bakanlığı artık bütün milli takım kafilelerinin tek tip kıyafet giymesini kararlaştırdı ve giyilmesi istenen modeli federasyonlara bildirdi.

Radikal'in haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları milli takım kıyafetlerini tamamladı. Bundan böyle bütün milli takım kafileleri tek tip kıyafet giyecek. Ay yıldızlı kafilelerin kıyafetleri 'alev' modeli olacak. Renkler ise turkuaz ile kırmızı beyaz karışımı olacak.

Spor federasyonları yıllardır farklı dizaynlarda milli takım kıyafetleri yaptırarak uluslararası organizasyonlarda giyiyordu. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda Milli Takım kıyafetleri tek tip ve belirlenen renklerde giyiliyor. 

Takımların yeni formalarının çizimleri şöyle:

 

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