-Milli takımın yapılandırılmasında aceleye gerek yok ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Gençlerbirliği Kulubü Başkanı İlhan Cavcav, Hırvatistan ile oynanan play-off turu maçları sonucunda Avrupa Futbol Şampiyonasına gidemeyen A Milli Takımın yeniden yapılanmasında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) acele etmemesi gerektiğine dikkati çekti. İlhan Cavcav, milli takımın yakın zamanda bir karşılaşmaya çıkmayacağını, TFF'nin Türk futbolunun geleceği açısından önemli kararlar alacağı için aceleci davranmaması gerektiğini belirterek, ''Milli takım hemen önümüzdeki hafta maç yapmayacak. Milli takımda sadece hoca sorunu yok. Acele etmemek, sakin olmak gerekiyor'' dedi. Milli takımın yeni bir anlayışa, yeni bir planlamaya ihtiyacı olduğunu kaydeden duayen başkan, 34 yıldır başkan olarak Türk futbolunun içinde olduğunu, bugüne kadar aldığı acele kararlardan da hiçbir fayda elde edemediğini söyledi. Teknik direktörlük için ismi geçen bütün adayların değerli olduğunu ancak isimlerden ziyade federasyonun milli takım için öncelikle bir plan belirlemesi gerektiğini vurgulayan İlhan Cavcav, ''Neden başarısız olduk, bunu iyi analiz etmeliyiz. Almanya'da, Hollanda'da, İspanya'da bu işler nasıl yapılıyor, başarıya nasıl ulaşıyorlar, bütün bunlar incelenmeli. Gerekirse insanlar gönderelim, toplantılar yapalım. Önce bir hedef belirlenmeli. Kimin hoca olacağı sonraki iş'' diye konuştu. -''Bursa, İstanbul'a bilinenden daha uzakmış'' Cavcav, Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen isimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Şenol Güneş'in örnek bir kişilik olduğunu ve milli takımla elde ettiği başarının bilindiğini, fakat kendisine şu anda Trabzonspor'un da ihtiyacı olduğunu kaydederek, adı geçen diğer isimler için şu yorumları yaptı: ''Abdullah Avcı, istikrarlı bir başarıya sahip ancak çalıştığı kulübü, şehri, şartlarını da düşünmek gerek. Ertuğrul Sağlam ise Bursaspor'u şampiyon yaparak, Türkiye'de futbol tarihine geçti; başarısı tescilli. Federasyonun yerinde olsam karar vermekte çok zorlanırdım. Anadolu'dan şampiyon çıkamayacağı kanaatindeydim. Ertuğrul Sağlam, sadece benim kanaatimi değil, belki de Türk futbolunun geleceğini değiştirdi. İstikrar önemli, başarı da önemli. Bursa, İstanbul'a bilinenden daha uzakmış. Basını izleyince; açıkçası, Bursa'nın İstanbul'a çok uzak bir şehir olduğu izlenimini ediniyorum.'' -''Milli takım siyasi parti gibi yönetilmez'' İlhan Cavcav, son yıllarda milli takımın ''dört büyükler'' olarak adlandırılan takımları dikkate alan bir planlamayla yönetildiği yorumunu yaptı. ''Kadro belirlenirken 'bir isim şu takımdan', hemen durumu dengeleyelim diye 'diğer bir İstanbul kulübünden bir başka isim alalım' diyorlar. Sahanın içi hep aynı, kulübe hep aynı, genç takımlarda da durum aynı'' değerlendirmesinde bulunan İlhan Cavcav, ''Milli takımda kulüpçülük olmaz. Orası başka bir yer. Gençlerbirliği'nden futbolcu yok, diye ben başka bir ülkenin milli takımını tutacak değilim. Kimsenin böyle bir düşüncede olduğunu da sanmıyorum. Federasyon kendisini birilerini dengelemek için zorlamamalı'' şeklinde konuştu. -''Yabancı sayısı milli takımı etkiliyor'' Daha önce Türk futbolcularının transferlerde yüksek fiyatlar talep etmesinden dolayı yabancı futbolcu sayısının serbest bırakılması gerektiğini savunduğunu ifade eden Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı: ''Şimdi bu durum değişti. Yabancı kontenjanında İstanbul kulüpleri Avrupa'yı bahane ederek, artış istedi. Bu artış oldu ama yabancı futbolcular eskisi gibi ucuz değil. Bu kontenjan artışının futbolumuzu, milli takımımızı olumsuz etkilediği kanaatindeyim. Çözüm üretmek için biz kulüpler, federasyonumuz, spor basınımız beraber hareket etmeliyiz.''