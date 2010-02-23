T24 - Türk milli takımı, Euro 2012 elemelerindeki ilk maçını 3 Eylül'de Kazakistan ile deplasmanda oynayacak.



Euro 2012 elemeleri A Grubu'nda yer alan A milli takımın maç programı belli oldu.



Türkiye ilk maçını 3 Eylül'de deplasmanda Kazakistan ile oynadıktan dört gün sonra Belçika'yı ağırlayacak.



Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan fikstür belirleme toplantısına A milli takımın yardımcı antrenörleri Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu ile federasyon yetkilileri katıldı.



8 ve 12 Ekim'de Almanya ve Azerbaycan ile dışarıda karşılaşacak A milli takım 29 Mart 2011'de Avusturya'yı ağırlayacak, 3 Haziran 2011'de ise Belçika deplasmanına gidecek.



2 Eylül 2011'de Kazakistan'ı ağırlayacak olan milliler 6 Eylül'de Avusturya'ya konuk olacak.



Son iki maçını içeride oynayacak Türkiye 7 Ekim 2011'de ise Almanya, 11 Ekim'de Azerbaycan ile karşılaşacak.



Avantajlı bir fikstür oluşturduklarını belirten Oğuz Çetin, "bu çalışmamız süresince A milli takım sorumlusu Guus Hiddink ile sürekli olarak irtibat halinde olarak planlarımıza son şeklini verdik. İyi bir ekip çalışması oldu" dedi.





