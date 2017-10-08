Milli Takım'ın İzlanda yenilgisi ekonomiyi de vurdu

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki ‘Tamam mı, devam mı’ maçında İzlanda’ya 3-0 yenilince, ekonomi de 3 alanda birden gol yedi. Milli Takım’ın şampiyonaya havlu atması başta TV üreticileri ve perakendeciler olmak üzere, kafe ve restoran sektörü ile turizm acenteleri ve havayolu şirketlerini de ekonomik anlamda yasa boğdu.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre uzmanlar, bu sektörlere sponsorluklar, reklamlar ve diğer sektörlerde yapılacak harcamaların da eklenmesi halinde ekonomi milyar liralık bir hareketlenmeden olacağını hesaplıyor.

TV satışları yüzde 15-20 artıyor

Bu tip büyük organizasyonlarda TV satışlarında yüzde 20 civarında artışlar yaşandığını belirten TV sektörü temsilcileri, Milli Takım’ın turnuvaya katılamamasının sektörde bu satış artışının da yaşanmasını engelleyeceğini belirtiyor.

Yine kafe ve restoranların maç günü cirolarında, normal günlere göre 5-6 kat artışlar yaşanıyordu. Turizm acenteleri ve havayolu şirketleri de maç organizasyonları ile önemli gelirler elde ediyorlardı. Bilindiği gibi, Türk Milli Takımı’nın 8 yıl aradan sonra geçen yaz Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılması ekonomide ciddi hareket yaratmıştı. O dönemde TV satışları ortalama yüzde 15-25 arasında artmış, restoran ve kafe gibi toplu maç izlenen yerler dolup taşmıştı. Kuruyemiş sektöründe satışlar yüzde 20 yükselmişti.