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Milli Takım'ın iki maçta sıfır çektiği EURO 2016'da Türk taraftarlar Eyfel'i ikinci kez kırmızı-beyaza boyadı

Türkiye İspanya'ya 3-0 kaybederek gruptan çıkma şansını zora soktu

18 Haziran 2016 13:40

A Milli Futbol takımı dün gece oynanan ve İspanya'nın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonrası Twitter'daki günlük sıralamada yüzde 30'luk oranla yine en çok desteği alan takım olarak Eyfel Kulesi'nin ikinci kez kırmızı beyaza büründürülmesini sağladı.Türkiye'yi yüzde 26,6 ile Hırvatistan, yüzde 19,9 ile de İtalya takip etti.

Ay-yıldızlılar ayrıca genel sıralamada da yüzde 23,7'lik oran ile zirvedeki yerini koruyor.

Eyfel Kulesi, şampiyona boyunca sosyal medya platformu Twitter'da yürütülen kampanya çerçevesinde, her gün maçı olan ülkeler arasında son maç bitiminden 10 dakika sonra en çok destek alan ülke takımının renkleriyle ışıklandırılıyor. 

Kule, 15 dakika boyunca seçilen takımın renkleriyle aydınlanıyor. Her maç günü ayrıca kule üzerinde asılı bulunan topa da en çok destek alan ülkenin bayrağı projeksiyonla yansıtılıyor. 

 

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