Milli Takım'ın Hollanda maçı kadrosu açıklandı

T24 - A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı özel maçın 24 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kadroda genç isimlere de yer verildi.



Milli Takımın, Amsterdam Arena'da 17 Kasım Çarşamba günü oynayacağı Hollanda karşılaşmasının aday kadrosu şu oyunculardan oluşuyor;



Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Onur Kıvrak (Trabzonspor), Ufuk Ceylan (Galatasaray)



Defans: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), Servet Çetin (Galatasaray), Serdar Kesimal (Kayserispor), İbrahim Öztürk (Bursaspor), Ersan Adem Gülüm (Beşiktaş), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Gökhan Süzen (İBB)



Orta saha: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Yekta Kurtuluş (Kasımpaşa), Selçuk İnan (Trabzonspor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Orhan Gülle (Gaziantepspor), Nuri Şahin (B.Dordmund), Mehmet Ekici (Nurnberg), İbrahim Akın (İBB), Engin Baytar (Trabzonspor)



Forvet: Batuhan Karadeniz (Eskişehirspor), Burak Yılmaz (Trabzonspor), Umut Bulut (Trabzonspor), Kazım Kazım (Fenerbahçe)





