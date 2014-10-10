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Spor

Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti 11'i belli oldu

2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti'ni ağırlayacak olan Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

10 Ekim 2014 23:35

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı, İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında İzlanda'ya deplasmanda 3-0 yenilen Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci sınavını Çek Cumhuriyeti karşısında veriyor.

 

Milli Takım'ın 11'i belli oldu


Teknik Direktör Fatih Terim sahaya şu kadroyla çıkacak:

Tolga, Gökhan Gönül, Semih, Mehmet Topal, Caner, Ozan Tufan, Selçuk, Gökhan Töre, Arda, Olcay, Umut Bulut.

 

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