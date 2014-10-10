Milli Takım'ın Çek Cumhuriyeti 11'i belli oldu

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı, İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında İzlanda'ya deplasmanda 3-0 yenilen Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci sınavını Çek Cumhuriyeti karşısında veriyor.
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Teknik Direktör Fatih Terim sahaya şu kadroyla çıkacak:
Tolga, Gökhan Gönül, Semih, Mehmet Topal, Caner, Ozan Tufan, Selçuk, Gökhan Töre, Arda, Olcay, Umut Bulut.