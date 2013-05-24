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Spor

Milli Takım'ın başına kim geliyor?

İddiaya göre, halen Abdullah Avcı'nın yürüttüğü milli takımlar teknik sorumluluğu görevine Mustafa Denizli düşünülüyor

24 Mayıs 2013 12:26

Çaykur Rizespor'u PTT 1.Lig'den Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli'ye Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü teklif edildiği iddia edildi. TFF'nin tecrübeli teknik adamı 13 yıl aradan sonra tekrar A Milli Takım'ın başına getirmek için düğmeye bastığı öğrenildi.

Halen Abdullah Avcı'nın yürüttüğü milli takımlar teknik sorumluluğu görevine düşünülen Denizli için Rize yönetiminin ise endişeli olduğu belirtildi.

haberdikkat.com'da yer alan habere göre, Mustafa Denizli ile devam etmek isteyen başkan Metin Kalkavan'ın TFF yetkilileri ile görüşürek başarılı hocanın hem milli takımı hem de yeşil-siyahlı ekibi aynı anda çalıştırıp, çalıştıramayacağını sorduğu öğrenildi.

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