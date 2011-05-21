-MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran'da Brüksel'de Belçika ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Belçika maçı öncesinde Hollanda'nın Tegelen kasabasında bir hafta süreyle kamp yapacak olan milli takımın aday kadrosuna 27 oyuncu çağrılırken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 6'şar futbolcu kampa davet edildi. Milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk (Fenerbahçe), Tolga Zengin, Egemen Korkmaz, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Engin Baytar, Umut Bulut (Trabzonspor), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Çağlar Birinci, Arda Turan, Kazım Kazım (Galatasaray), Emre Güngör, Cenk Tosun (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Sinan Bolat (Standard Liege), Serdar Kesimal (Kayserispor), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Gökhan Töre (Chelsea), Mehmet Topal (Valencia), Mehmet Ekici (Nürnberg)