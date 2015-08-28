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Spor

Milli takımın aday kadrosu açıklandı

Aday kadrosunda Volkan Demirel adı geçmedi

28 Ağustos 2015 23:15

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Letonya ve Hollanda maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Terim, Volkan Demirel'i kadroya çağırmazken; Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ile Sivassporlu Batuhan Karadeniz'i Türkiye milli takımına davet etti.

İşte kadrodaki isimler:

Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Onur Kıvrak

Defans: Gökhan Gönül, Şener Özbayraktar, Serdar Aziz, Hakan Balta, Ersan Gülüm, Semih Kaya, Caner Erkin, Emre Taşdemir

Orta Saha: Yusuf Erdoğan, Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Ekici, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Yasin Öztekin, Olcay Şahan, Arda Turan,

Forvet: Umut Bulut, Mevlüt Erdinç, Batuhan Karadeniz, Burak Yılmaz

 

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