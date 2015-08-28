Milli takımın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Letonya ve Hollanda maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
Terim, Volkan Demirel'i kadroya çağırmazken; Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan ile Sivassporlu Batuhan Karadeniz'i Türkiye milli takımına davet etti.
İşte kadrodaki isimler:
Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Onur Kıvrak
Defans: Gökhan Gönül, Şener Özbayraktar, Serdar Aziz, Hakan Balta, Ersan Gülüm, Semih Kaya, Caner Erkin, Emre Taşdemir
Orta Saha: Yusuf Erdoğan, Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Ekici, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Alper Potuk, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Yasin Öztekin, Olcay Şahan, Arda Turan,
Forvet: Umut Bulut, Mevlüt Erdinç, Batuhan Karadeniz, Burak Yılmaz