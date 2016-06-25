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Spor

Milli Takım'ı karıştıran galerici Erkan konuştu: Beni neredeyse vatan haini ettiler

Erkan Özkaya, kendisine gelen tepkilerden dolayı Instagram hesabını korumaya aldı

25 Haziran 2016 10:50

A Milli Takım’daki arkadaşlık ortamının bozulmasına neden olan lafları taşımakla itham edilen galerici Erkan Özkaya, “Selçuk bana, ‘Arda ile küçük bir tartışma yaşamıştık, ama bunu farklı yansıtmışlar’ dedi. Ben Milli Takım’ın kampına gittim. Arda, Selçuk ve Burak’ın arasında bir dargınlık yoktu” dedi. "Beni neredeyse vatan haini ettiler" diyen Özkaya, şunları söyledi:

“Milli Takım kampında yaşananlardan ne bilgim, ne de ilgim var. Arda, Burak ve Selçuk ile yıllardır beraberim. Adeta benim evimde büyüdüler. Emre Abi ile ilişkimi anlatmama bile gerek yok. Bırakın onların aralarını açmayı, aralarında dargınlık, kırgınlık olsa önce ben koşar düzeltirim. Bunlar beni çekemeyenlerin sözleri. Milli Takım kampına da gittim. Arda, Selçuk, Burak ve ben birlikte oturduk sohbet ettik. Ben bir dargınlık olduğunu hissetsem, aralarını düzeltmeye çalışırdım. Ama bilmiyordum bile. Daha sonra Selçuk ile konuştum. Bana, 'Arda ile küçük bir tartışma yaşamıştık, ama bunu farklı yansıtmışlar' dedi. Uzaktan ya da yakından benimle bir ilgisi olmadığını söyledi."

Özkaya hakkındaki iddia şöyleydi:

“Galerici Erkan, Selçuk ile sohbet ederken, Emre Belözoğlu’nun takıma alınmama gerekçesi olarak Arda’yı işaret ediyor. Erkan, konuşmaları Emre’ye aktarıyor. Emre de, Arda’yı arayarak rahatsızlığını bildiriyor. Ve dolayısıyla Selçuk ile Arda’nın arası açılıyor.”

 

Instagram hesabını kilitledi

 

Erkan Özkaya, kendisine gelen tepkilerden dolayı adeta kilitlenen Instagram hesabını genel takibe kapatmayı tercih etti. 

 

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