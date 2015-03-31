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Spor

'Milli takımı bırakacak' denen Emre Belözoğlu konuştu

'Emre Belözoğlu’nun ailesine neden küfür ediliyor?'

31 Mart 2015 12:12

"Emre Belözoğlu milli takımı bırakacak mı?" Tecrübeli futbolcu, akıllardaki bu soruya ve Beşiktaş maçı sonrası hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

Hollanda maçı sonrası Fatih Terim tarafından Türkiye'ye gönderilen 10 futbolcu arasında yer alan Emre, dün takımı Fenerbahçe'nin idmanındaydı.

Burada açıklamalarda bulunan Emre, milli takımı bırakacağı yönündeki iddialara "asla" yanıtını verirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın derbi sonrası yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

“Öyle kolay kolay pes edecek birisi değilim. Niye Milli Takım’ı bırakacağım ki? Bu saatten sonra bırakacağım varsa bile, bırakmam. Öyle yalan dolan haberlerle uğraşacak zamanım yok" diyen Emre'nin, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde yer alan açıklamaları şöyle:

"Benim bir takım değerlerim var. Bunların başında ülkem ve bayrağım gelir. Bunlar için mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimden, kimsenin kuşkusu olmasın... 

Milli Takım oyuncuları bu ülkeyi temsil ediyorlar. Bu oyuncuların herkes tarafından korunması gerekiyor... Tam 15 yıldır A milli takım forması için mücadele ediyorum. Bunun karşılığında saygıyı da hak ediyorum.

Bilic ile yaşadığım tartışma sonrası, bana karşı edilen küfürlerden dolayı duyduğum rahatsızlığımı dile getirdim. Bunu şikayet ettiğim için medya tarafından taraftarın önüne atılmamın ne kadar yanlış olduğu görüldü...

Ben Allah’tan başka kimseye sırtımı dayamam. Ahlaklı olmayı savunanlar Beşiktaş - Club Brugge maçında 'Emre Belözoğlu’nun ailesine neden küfür ediliyor?' diye sorabiliyor mu?..”

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