'Milli Takım'dan sonra bırakacağım'



İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, milli takımdaki görevi bittikten sonra futbola veda edeceğini söyledi.





İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque, Türkiye'nin çok iyi bir takım olmasına rağmen, sorununun defansta olduğunu söyledi.



İspanya'nın başkenti Madrid'te futbol dünyasının önemli kişileri ve gazeteciler ile birlikte organize edilen bir kahvaltıda konuşan Del Bosque, 2010 Dünya Kupası elemeleri 5. Grup'ta geçtiğimiz mart sonu ve nisan başında Türkiye ile oynadıkları maçları hatırlatarak, ''İspanyol basınında bazılarının yazdığı gibi çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Sahada iyi mücadele verdik. Biz bu zamana kadar sergilediğimiz oyun stilini değiştirmeden kazanmaya devam etmeliyiz. Türkiye ise çok iyi bir takım, sorunu defansta'' dedi.



Del Bosque, İspanya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonu yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Luis Aragones'in ''İspanya'dan kötü ayrıldığı'' görüşüne katılmadığını belirterek, ''Aragones sadece İspanya'nın değil, tüm dünyanın takdirini almış bir futbol adamı. UEFA'nın düzenlediği teknik direktörler toplantısında da İspanya Milli Takımı ile yaptığı işlerden dolayı herkesin takdirini aldı'' şeklinde konuştu.

