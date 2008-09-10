Milli takımda sakatlık şoku

2010 Dünya Kupası eleme grubunda bugün Belçika ile karşılaşacak olan (A) Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan Hakan Balta kadrodan çıkarıldı.





Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile yapılan maçta sakatlanan Hakan'ın Belçika maçının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Ermenistan ile oynanan maçta sol dizinin arkasına darbe alan ve alt arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Hakan Balta'nın bu sabah son kontrolleri yapıldı ve MR'ı çekildi.



Adale grubundaki problemin sürdüğü görülen Hakan Balta, oynamak istediğini bildirmesine karşın kadrodan çıkarıldı. Teknik heyet, sağlık ekibi ile yaptığı görüşmenin ardından böyle bir karar alırken, oyuncunun önümüzdeki dönemde yoğun programı düşünülerek sağlık durumunun riske edilmek istenmediği bildirildi. Hakan Balta bu akşam Belçika maçında forma giyemeyecek."

