Milli takımda Polidori dönemi

Tempo24-



Mayıs ayı sonunda A Milli Erkek Voleybol Takımı Teknik Direktörlüğü'nden ayrılacağı açıklanan Parsins'in yerine, İtalyan Fausto Polidori getirildi.



Milli takımın yeni teknik direktörü, Sürmeli Otel'de, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ve federasyon yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen törende bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Türkiye Voleybol Federasyonu'nun geleceğe yönelik projelerini çok olumlu bulduğunu ve iki yıl içinde yapacakları çalışmalarda bir "devrim" yaratmaları gerektiğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bir devrim yaratmamız gerekiyor. Milli takımla ilgili yapacağımız çalışmalar var. Aynı zamanda gençlerle ilgili yapacağımız da çok şey var. 3. kez Türkiye'deyim. Türkiye bu evrimi gerçekleştirecek potansiyele sahip. Bunu memnuniyetle görebiliyorum" dedi.



Ekibinde daha önce İtalya Milli Takımı'nda da görev alan antrenör Mario Fangareggi'nin de yer alacağını belirten ve A Milli Takım'da temel bazda bir antrenman dönemine başladıklarını kaydeden Polidori, "Önümüzdeki yıl katılacağımız Avrupa Şampiyonası için şimdiden basamak basamak yükselerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin dünya voleybolunda nerede olduğu ve kendi uygulamalarından sonra bu yerin neresi olacağı şeklinde kendisine yöneltilen soru üzerine konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bulunduğumuz yer her şeyden daha önemli. Kulüpler, federasyon ve ulusal takım işbirliği yaparak bu süreci geliştirebiliriz. Bu konuda bana izin verin. En azından yaz sonuna doğru birtakım çalışmaları yaptıktan sonra Türk voleybolu hakkında çok daha iyi bir tahminde bulunabilirim" dedi.



Kendisi hakkında bilgi veren İtalyan çalıştırıcı, İtalya'daki ve uluslararası alandaki antrenörlük tecrübelerinin yanı sıra akademik çalışmalarının da bulunduğunu kaydetti.



İtalya'da 23 Yaş Altı Milli Takım'ı çalıştıran Polidori, Roma Scuola Centrale Spor Okulu'nda master yaptı. Voleybol programcılığı hakkında tez çalışması bulunan İtalyan çalıştırıcı, Padova Üniversitesi'nde Psikoloji bölümündeki eğitimine devam ediyor. Polidori'nin antrenman metotları, medikal ve çeşitli psikolojik konularda da uzmanlığı bulunuyor.



KARABIYIK



Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık da Polidori'nin A Milli Takım'ın yanı sıra Genç ve Yıldız milli takımlardan da sorumlu olacağını bildirdi.



Milli takımın eski teknik direktörü Parsins'in özel nedenlerden dolayı mayıs ayı sonundan itibaren görevinden ayrılma isteğini kendilerine ilettiğini anlatan Karabıyık, "Biz de bu süreçte yaptığımız görüşmeler ve araştırmalar sonunda erkek milli takımlarımız açısından en uygun antrenörün Polidori olacağına karar verdik" dedi.



Erkek milli takımlarının daha iyi bir seviyeye geleceğini düşündüğünü belirten Karabıyık, "Erkek milli takımlarımız açısından ileri ve daha dinamik bir dönemin başlayacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.



İmza töreninde Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Çakmak, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Keskin ve Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da bulundu.

