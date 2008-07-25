Milli takımda Ömer şoku

Tempo24 - 2009 yılında Polonya'da düzenlenecek 36. Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için eylül ayı içerisinde eleme grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda, antrenmanda sakatlanan Ömer Aşık'ın en az 6 hafta süreyle salonlardan uzak kalacağı açıklandı.





Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takımın sabah basına kapalı yaptığı antrenmanda Ömer Aşık'ın sakatlanarak, çalışmayı yarıda bıraktığı bildirildi. Dizi dönen Ömer'in, hemen International Hospital'a götürüldüğü, genç oyuncunun sağ diz yan bağlarında esneme ve yırtılma olduğu, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.





A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Ömer Aşık'ın sakatlığının kendileri için şok olduğunu belirterek, ''Ömer yaptığımız antrenman sırasında dizinden sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Kendisini doktorumuzla birlikte hastaneye götürdük. Ömer'in MR'ı çekildi ve maalesef 6 hafta sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı'' dedi.







A Milli Takım Doktoru Adnan Bağrıaçık da, Ömer Aşık'ın sakatlığının ciddi olduğunu ifade ederek, ''Ömer'in sağ diz yan bağlarında yırtık var. En az 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak. Bu süre daha da uzayabilir. Hemen tedavilere başlayarak, Ömer'i eleme maçlarına kadar yetiştirebilmek için elimizden geleni yapacağız'' dedi.