Milli Takım'da Oğuzhan'ın yerine Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi

A Milli Futbol Takım'da, Beşiktaş'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarıldı, yerine Tolga Ciğerci çağrıldı.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım teknik heyeti ve sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmenin ardından aday kadrodan çıkarıldı.



Oğuzhan'ın yerine, A Milli Takım'da oynama prosedürleri tamamlanmak üzere olan Galatasaraylı Tolga Ciğerci, A Millilerin Belek'teki kampına davet edildi.