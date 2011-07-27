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Spor

MİLLİ TAKIMDA KURA HEYECANI İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2011 18:23

-MİLLİ TAKIMDA KURA HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, sorumlu yardımcısı Oğuz Çetin ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası eleme grubu kura çekimine katılacak. Federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, Hiddink, Çetin ve Tanman'ın 30 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekimi için bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Brezilya'ya hareket edecekleri bildirildi.

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