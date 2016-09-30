Milli Takım’da kriz sürüyor; Terim, Arda’yı yine kadroya almadı!

A Milli Takım'ın 6 Ekim'de Konya'da Ukrayna'yla ve 9 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Selçuk İnan’ı yine kadroya almadı. Bayer Leverkusen’de başarıyla top koşturan stoper Ömer Toprak ise uzun bir aradan sonra kadroya çağrıldı.

Arda Turan, çıktığı son televizyon programında, Fatih Terim'i kastederek "Biz hiçbir zaman şahıslara hizmet etmedik ki" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Takım kadrosu şöyle: