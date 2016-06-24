"Milli Takım'da kriz, Fatih Terim'in Burak Yılmaz'a prim yazmamasıyla başladı"

Milli Takım'ın EURO 2016'ya katılım payı olarak verilmesi planlanan 500 bin Euro'luk primin Burak Yılmaz'a verilmemesi sonucu takım içinde kutuplaşmaların başladığı iddia edildi. Arda Turan'ın, Burak Yılmaz'ın prim almasıyla ilgili Fatih Terim'le konuştuğu ancak Terim'in bu konuyu atladığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Mehmet Aslan'ın haberine göre, Milli Takım’daki prim tartışması, birkaç aşamada yaşanmıştı.

1 - 150 bin Euro’luk Fransa 2016’ya katılma primi İzlanda maçı sonrası Başkan Yıldırım Demirören tarafından 500 bin Euro olarak açıklandı. İlk tartışma burada başladı. 150 bin Euro’nun üzerine 350 bin Euro mu eklenecekti, yoksa 500 bin Euro ayrıca mı ödenecekti? Bazı futbolculara göre prim 650 bin Euro olmalıydı.

İkinci tartışma ise ödeme zamanıydı. Turnuva 10 Haziran’da başlayacaktı. Ama primler henüz yatmamıştı. İddiaya göre Kaptan Arda Turan ve bazı oyuncular federasyon yetkilileriyle prim konusunda Terim’in haberi olmadan konuşmuşlardı.

TFF primi hesaplara yatıramıyordu, çünkü 2016 yılının ödeneği kapanmıştı. 9 Haziran’da yapılacak yeni mali genel kurul ile federasyon önümüzdeki yılın bütçesinden ödemeleri yapacaktı.

Sonuçta mali genel kuruldan hemen sonra paralar hesaplara yatırıldı. Primleri belirleyen isim Fatih Terim’di. Tüm maçlarda oynayan oyunculara toplam 500’er bin Euro ödeme yapıldı. Futbolcular görev aldıkları maçlara göre hakedişlerini almışlardı. Örneğin Gökhan Töre’nin hesabına 320 bin Euro yatmıştı.

2 - Almanlar şampiyonluğa 300 bin Euro prim veriyorlar

ASIL mesele işte tam da burada yaşandı. Burak’ın hesabına para yatmadı. Tüm oyuncalar alırken ona hiç prim yazılmamıştı. Primleri belirleyen Fatih Terim’di. Tam da Euro 2016 finallerine giderken büyük bir kriz ikinci kez kapıyı çalmıştı. Burak, EURO 2016 elemelerinde 13 maça çıkmış ve 7 golle Fransa’ya gitmemizde büyük rol oynamıştı.

Sorun artık para değildi. Burak aldığı primlerin bir bölümünü çalışanlara dağıtıyordu. Arda, kaptan olarak durumu Terim’e taşıdı:

"Hocam, herkesin ismi listede. Ancak milli takımda golleri atan adamın ismi yok."

Bu sözlerin Terim’de uyandırdığı duygu malum... Otoritesine, yönelik çıkış olarak yorumladığı bu sözlerle Arda ile arasında ipler kopma noktasına geldi.

Açık ve sert konuştu:

"Benim kararlarımı mı yargılıyorsun?"

Bu görüşme sonrası morali bozulan Arda, Hırvatistan maçı kadrosunda dahi olmak istemiyordu. Kaptan olarak araya girmiş ama teknik direktörü ile arası açılmıştı.

Not 1: Futbolcuların aldığı primlerden söz ettik. Ya teknik heyetin primleri. Onu da açıklayalım. Fatih Terim, Euro 2016’ya katılma primi olarak sözleşmesinde yazdığı gibi 500 bin Euro aldı.

Not 2: Turnuvaya katılan 24 ülke arasında en fazla primi Türk Milli Takımı alıyor. Almanya’nın Avrupa Şampiyonluğu’na verdiği prim 300 bin Euro, Türkiye’nin sadece Avrupa Şampiyonası’na katılma primi 500 bin Euro.

Neler yaşandı?

EURO 2106 maceramız tatsız bir şekilde sona erdi.

1 galibiyet, 2 yenilgi, yediğimiz gol sayısı 4, attığımız gol sayısı 2. Yenilgiler değildi canımızı sıkan.. ◊ Prim tartışmaları, kaprisler, milli takım üzerinden görülen yada görülmeye çalışılan kişisel hesaplaşmalardı. 10 gün boyunca TFF ve Turkcell’in davetlisi olarak milli takımın maçlarını izledim.

Önce çıkardığım sonuçları yazayım:

- Türk halkı yenilgiye değil, teslim olmaya isyan etti.

- Ne yazık ki ligimizin kalitesi Avrupa’ya yetmiyor.

- Mantalite ve tempoyu artırmamız gerekiyor.

Fenerbahçe’de 1 tane depar atamayan Nani, Portekiz Milli Takımı’nda yıldız oluyorsa bir yerlerde hata yaptığımızı da kabullenmemiz gerekiyor.

Ve en önemlisi de eleştiri kültürünün yerleşmesi..

Bu ülkede her vatandaşın Milli Takım hakkında söz söyleme hürriyeti vardır. İster tarihçi, ister kahveci, isterse siyasetçi..

Ve hepimizin de ifade özgürlüğünün yanında yer almamız gerekir.

Bunlar Euro 2016’nın bana öğrettikleri..

Şimdi duyduklarımı ve gördüklerimi paylaşabilirim.

Galerici Erkan faktörü

Arda ile Selçuk’un arası böyle açıldı

GALERİCİ Erkan kim, ben bilmiyorum. Ama son günlerde çokça konuşulan bir isim.

Söylenenler şu:

- Galerici Erkan, Selçuk İnan ile sohbet ederken, “Milli Takım’da Arda Turan’ın ağırlığı”ndan söz ediyor. Ve hatta, Emre Belözoğlu’nun takıma alınmama gerekçesi olarak Arda’yı işaret ediyor.

- Galerici Erkan daha sonra yemeden içmeden tüm konuşmaları Emre’ye aktarıyor. Emre de, Arda’yı arayarak rahatsızlığını bildiriyor. Ve dolayısıyla Selçuk ile Arda’nın arası açılıyor.

Terim ilk kez disiplin kuramadı

- Milli Takım’ın kampını takip edenlerden aktarıyorum.

- Biraz abartı gibi gelecek ama panayır yeri gibiydi.

- Gelenler, gidenler, eşler, dostlar eksik olmadı.

- Geç saatlare kadar odalarda oturmalar vardı.

Belki de futbol yaşamı boyunca Fatih Terim’in ilk kez disiplini oluşturamadığı ve otoritesini konuşturamadığı bir kamp dönemi yaşandı.

Ruh hali nasıldı?

- Hırvatista maçı öncesi Fatih Terim...

Ruh hali, İspanya maçı sonrası anlattıklarından farklı değildi.

- Oyuncuların iyi hazırlanmadığını düşünüyordu.

- Hırvat maçı için umutlu değildi.

- Tehlikeyi önceden görmüştü.

- Ve kamptaki takımın hali ona umut vermiyordu.



Haklı da çıktı. Ama haklı çıkmaktan daha çok çözüm üretmesi gerekiyordu.

Üretemedi.

Türkiye büyük umutlarla geldiği turnuvadan hayal kırıklığı ile döndü.

En az koşan takımlardan biriydi.

En az şut atan (son maça kadar) takımların başındaydı.

Takımın hali sanki bir pasif direnişi çağrıştırıyordu.

Terim’in hatalı tercihleri bu durumu daha da karmaşıklaştırıyordu.

Tur primi

GRuptan çıkmanın karşılığı 1.5 Milyon Euro'ydu

Prim ile devam edelim. Milli Takım eğer gruptan çıksaydı TFF 2.5 milyon Euro ödül alacaktı. TFF yetkilileri bu miktarın 1.5 milyon Euro’sunu turu geçme primi olarak oyunculara dağıtacaktı.

Kadroda 23 oyuncu olduğuna göre, ortalama oyuncu başına 65 bin Euro.

Çek maçı sabahı...

Çek Cumhuriyeti maçından sonra Fatih Terim “Sorunlar bu sabah itibariyle bitti” dedi. Bu sözlerden anlaşılan açık ve netti:

Prim tartışması noktalandı.

Arda ile olan kırgınlık sona erdi.

Oyuncular artık maçlara odaklı. Terim aslında bu sözleri maçtan saatlerce önce TFF yetkililerine söyledi:

Bugün eskisi gibi olmayacak. Arda’yı göreceksiniz.

Hem iyi oynayacak, hem de onunla sık sık göz göze geleceğiz.

Terim, Hırvatistan maçı öncesi nasıl tehlikeyi görmüşse, (ama önlem alamamışsa) Çek maçı öncesi de umudu önceden görmüştü. Ama iş işten geçmişti.

Peki ne oldu da milliler iyi oynadı?

Maçtan bir önceki gün Terim tüm yardımcılarını dışarı çıkardı. Oyuncularla baş başa kaldı.

Özellikle Arda ve Burak’a yönelikti sözleri. Ama isim vermedi.

Hepimiz aynı gemideyiz. Siz ne istiyorsunuz?

Konuşmanın detayları yok. Çünkü herkes sanki “Omerta” yemini etmişçesine suskunluğunu koruyor.