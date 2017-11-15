Milli takımda kenetlenme sıkıntısı

İstanbul (DHA)

Romanya ve Arnavutluk ile oynanan hazırlık maçlarında alınan yenilgiler, TFF Yönetimi\'nin ve Lucescu\'nun A Milli Takım üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu.

Ay-yıldızlı kadrodan ayrıldıktan sonra Türkiye\'de kulüplerine dönen eski ve yeni futbolcuların kamplardaki karmaşadan şikayet ettikleri ortaya çıktı. Birçok oyuncunun, milli takımda ilişkilerin zayıf ve kopuk olduğunu vurguladıkları, otorite ve düzen eksikliği yüzünden koordinasyonun yapılamadığından yakındıkları bildirildi. Milli oyuncuların, kendilerine önderlik yapacak ve kendilerini rahat hissettirecek bir oluşum bekledikleri, bu şartlarda kenetlenmenin olanaksız olduğu görüşünde birleştikleri ifade edildi.

Ay-yıldızlı kadroya ilk kez çağrılan gençlerin adeta boşlukta kaldığı iddia edilirken, bu sistemsizlikte başarıya ulaşmanın zor olduğu konusunda hayıflandıkları vurgulandı. Gençler bu fırsatı değerlendirip milli takıma katkı yapmak ve kariyerlerine olumlu etki yapmak isterken Lucescu\'nun sınıfta kaldığı eleştirisi de dile getirildi.

Bu arada Federasyon Rumen hoca ile devam etme kararı alsa da Mart ayındaki hazırlık maçlarına kadar süre tanındığı ve bu maçlarda da kadro yapısı ve sergilenecek futbol beğenilmezse değişime gidebileceği de öğrenildi.

