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Spor

Milli Takımda Avrupa Şampiyonası operasyonu

Hollanda yenilgisi sonrası 'daha iyi bir milli takım' için yola çıkan Fatih Terim, tasfiye ve gençleştirme operasyonunun düğmesine basıyor

17 Ekim 2013 14:57

Hollanda maçından sonra “Daha güzel bir Milli Takım olacak” diyen ve bunun kriterlerini sayan Fatih Terim ve ekibi yeni dönem için düğmeye basıyor.

İlk olarak kasım ayında özel maç oynayacağız. Ardından 2014 yılında şubat ve mart aylarında 2 özel maç var. Mayıs ayında ise yine bir turne ve kamp dönemi gözüküyor. Terim, 2014 Eylül’deki 2016 elemeleri öncesinde yeni Milli Takım’ı yaratmayı hedefliyor.

İşte 2 operasyon noktası:

 

Gidecekler

 

Dört maçlık periyot sonrasında formda oyuncuları tercih eden Terim, kriterini “Daha oturaklı, daha genç tecrübeli, daha genç yetenekli” olarak açıklamıştı. Bu nedenle yeni dönemde yıpranmış oyuncular yavaş yavaş tasfiye olacak. İlk isim ise Volkan Demirel. Kaledeki değişimin yanı sıra Emre Belözoğlu, Umut Bulut, Selçuk İnan, Hamit, Gökhan Gönül yavaş yavaş tasfiye olacaklar.

 

Gelecekler

 

Yeni dönemde kalede Mert, Tolga, Onur şans bulacak. Sağ bekte Kayserili Salih, sol bekte Eskişehirli Tarık, Beşiktaşlı İsmail Köybaşı görev yapacak. Arda ve Nuri Şahin etrafında bir Milli Takım yaratmak isteyen Terim, Burak Yılmaz’ın alternatifi olarak Mustafa Pektemek’i daha çok oynatacak. Alper Potuk ve Salih Uçan daha çok şans alacak. Yine gençlerden Hakan Çalhanoğlu (Hamburg), İbrahim Yılmaz (İBB), Muhammet (G.Antep) gibi yetenekler şans alacak.

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