Milli Takım'da adaylar Lucescu ve Avcı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), görevine son verdiği Fatih Terim yerine Milli Takım'a antrenörlük yapması için görüştüğü Şenol Güneş ve kulübü Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alması üzerine Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'ya yöneldi. TFF, ilk teklifi Başakşehir Teknik Direktörü Avcı'ya yapacak.

NTVSpor'un haberine göre; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kısa süre içinde Avcı ile görüşmeyi planlıyor. Federasyonun diğer bir adayı ise Mircea Lucescu. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım teknik direktörü için Abdullah Avcı ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Başakşehir'in Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından Avcı ile biraraya gelecek. Yapılacak görüşmede Avcı'ya öncelikle 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eylül ve Ekim aylarında oynanacak Ukrayna, Hırvatistan, İzlanda ve Finlandiya maçları için teklif yapılacak.

Abdullah Avcı, bu sürede Başakşehir'deki görevine de devam edecek. 2011 Kasım - 2013 Ağustos arasında A Milli Takım teknik direktörlüğü yapan Avcı, Ay yıldızlı ekibin başında 18 maça çıkmıştı. Milliler bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kalmış, 8 kez de mağlup olmuştu.

Diğer aday Lucescu

54 yaşındaki teknik adamın teklifi kabul etmemesi halinde rota Mircea Lucescu'ya çevrilecek. Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın ardından Rumen teknik adama teklifte bulunacak. Federasyon yetkilileri, A Milli Takım teknik direktörünü 4 Ağustos Cuma gününe kadar belirlemeyi planlıyor. Cuma günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenen yeni teknik direktör kamuoyuna ilan edilecek.