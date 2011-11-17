-Milli Takımda Abdullah Avcı dönemi İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - A Milli Futbol Takımı'nda Hollandalı Guus Hiddink'in yerine göreve getirilen Abdullah Avcı, Türk Milli Takımı'nın 44. teknik adamı oldu. Ay-yıldızlı ekip, 88 yıllık tarihindeki 488 maçta 25'i Türk, 18'i yabancı, toplam 43 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Avcı, milli takımın başındaki 26. Türk teknik adam unvanını aldı. A Milli Takım'da Türk hocaların yanı sıra 4'er İngiliz ve Macar, 3'er İtalyan ve Yugoslav, 1'er de İskoç, Rumen, Alman ve Hollandalı teknik adam görev yaptı. -Rekorlar Fatih Terim'de- A Milli Futbol Takımı, 88 yıllık tarihinde en çok maçı Fatih Terim döneminde oynadı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996 ve 2005-2009 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde milliler toplam 92 maça çıktı. Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Fatih Terim yönetiminde milli takım 92 maça çıkarken, bunlardan 43'ünü kazandı. -Bir maçlık teknik adamlar- Milli Takım tarihinde sadece 1 maç görev yapan hocalar da bulunuyor. Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece 1'er milli maçta ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı. -En büyük düş kırıklığı Piontek- A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 43 teknik adam içinde en büyük düş kırıklığını Sepp Piontek yarattı. Danimarka mucizesini gerçekleştiren isim olarak Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Alman teknik adam, ay-yıldızlı ekipte görev yaptığı süre içinde başarılı sonuçlara imza atamadı. 1990-1993 yılları arasında milli takımın başında görev yapan Piontek döneminde Türkiye, yaptığı 27 maçtan sadece 4'ünü kazanırken, 15'ini yitirdi, 8'inde de berabere kaldı, 22 gol atıp, 50 gol yedi. Piontek dönemindeki 4 galibiyetten 3'ü özel maçlarda gelirken, resmi maçlardaki tek galibiyetin de San Marino karşısında alınması dikkati çekti. -''Muhteşem 3'lü''- A Milli Futbol Takımı'nın başında son dönemde görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı. Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı. Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş de milli takımı 48 yıl sonra Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen Dünya üçüncülüğü ve Konfederasyon Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. -Hiddink tutmadı- A Milli Takım'ın son teknik direktörü Guus Hiddink'in Türkiye macerası kısa ve mutsuz sonla bitti. Milliler, büyük umutlarla takımın başına getirdiği dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam yönetiminde 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. 12'i resmi, 4'ü özel bu 16 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 12 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve play-off turunda Hiddink ile 12 resmi maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Türk Milli Takımı, play-off turunda ise İstanbul'da 3-0 yenildiği Hırvatistan ile Zagreb'de 0-0 berabere kalarak, final biletini rakibine kaptırdı. -Milli Takım teknik direktörleri- A Milli Futbol Takımı'nın 88 yıllık tarihinde görev yapan teknik adamlar şöyle: /* Teknik Direktör Dönem O G B M A Y --------------- ----- ---------------------------- Ali Sami Yen 1923 1 0 1 0 2 2 Billy Hunter (İskoç) 1924-1926 12 5 0 7 21 29 Toth Bella (Macar) 1927-1932 8 2 1 5 14 24 Fred Pegnam (İngiliz) 1932 2 0 0 2 3 7 James Elliot Donnelly (İng) 1936-1937 3 0 1 2 4 10 Ignace Molnar (Macar) 1948 1960 3 2 0 1 7 4 Ulvi Yenal 1948 2 1 0 1 5 3 Peter Molley (İngiliz) 1948-1949 1950 7 4 0 3 16 14 Cihat Arman 1949 1956 1964 1970-1971 12 3 4 5 19 23 Jimmy McCormick (İngiliz) 1950-1951 2 1 0 1 4 5 Rebii Erkal 1951 3 2 0 1 3 3 Sadri Usuoğlu 1952 2 0 1 1 1 5 Sandro Puppo (İtalyan) 1952-1954 1960-1962 1965-1966 30 9 5 16 34 58 Gündüz Kılıç 1954 1 0 0 1 1 5 Zarko Mihajloviç (Yugoslav) 1955 2 0 2 0 1 1 Giovanni Vargliani (İtalyan) 1955-1956 5 2 0 3 8 9 Laszlo Szekelly (Macar) 1957 4 2 1 1 6 4 Leandro Remondini (İtalyan) 1958-1959 7 3 3 1 6 5 Şeref Görkey 1962 1 1 0 0 3 0 Ljubisa Spajiç (Yugoslav) 1962 4 1 2 1 3 7 Bülent Eken 1963 4 0 2 2 0 4 Doğan Andaç 1965 1976 3 1 2 0 4 2 Adnan Süvari 1966-1969 16 4 4 8 14 31 Şükrü Gülesin 1969 1 1 0 0 2 1 Abdullah Gegiç (Yugoslav) 1969 6 3 0 3 13 11 Nicolae Petrescu (Rumen) 1971 1 1 0 0 1 0 Coşkun Özarı 1972-1976 1982-1984 1985-1986 54 14 16 24 56 93 Metin Türel 1977-1978 13 2 1 10 11 22 Sabri Kiraz 1978-1980 12 5 1 6 13 15 Özkan Sümer 1980-1981 2 0 0 2 0 3 Fethi Demircan 1981 4 0 0 4 0 12 Candan Tarhan 1984 5 1 1 3 3 13 Yılmaz Gökdel 1984-1985 3 1 1 1 1 3 Kalman Mezsöly (Macar) 1985 2 0 1 1 0 2 Mustafa Denizli 1987 1996-2000 37 12 10 15 51 54 Tınaz Tırpan 1988-1989 11 5 1 5 16 12 Sepp Piontek (Alman) 1990-1993 27 4 8 15 22 50 Fatih Terim 1990 1993-1996 2005-2009 92 43 26 23 136 101 Şenol Güneş 2000-2004 50 23 13 14 72 50 Ünal Karaman 2004 1 0 1 0 2 2 Ersun Yanal 2004-2005 15 8 4 3 29 14 Oğuz Çetin 2010 4 3 0 1 7 3 Guus Hiddink (Hollandalı) 2010-2011 16 7 4 5 18 15 */