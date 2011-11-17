T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli Takımda Abdullah Avcı dönemi İSTANBUL (A.A)

17 Kasım 2011 19:36

-Milli Takımda Abdullah Avcı dönemi İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - A Milli Futbol Takımı'nda Hollandalı Guus Hiddink'in yerine göreve getirilen Abdullah Avcı, Türk Milli Takımı'nın 44. teknik adamı oldu. Ay-yıldızlı ekip, 88 yıllık tarihindeki 488 maçta 25'i Türk, 18'i yabancı, toplam 43 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Avcı, milli takımın başındaki 26. Türk teknik adam unvanını aldı. A Milli Takım'da Türk hocaların yanı sıra 4'er İngiliz ve Macar, 3'er İtalyan ve Yugoslav, 1'er de İskoç, Rumen, Alman ve Hollandalı teknik adam görev yaptı. -Rekorlar Fatih Terim'de- A Milli Futbol Takımı, 88 yıllık tarihinde en çok maçı Fatih Terim döneminde oynadı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996 ve 2005-2009 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde milliler toplam 92 maça çıktı. Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Fatih Terim yönetiminde milli takım 92 maça çıkarken, bunlardan 43'ünü kazandı. -Bir maçlık teknik adamlar- Milli Takım tarihinde sadece 1 maç görev yapan hocalar da bulunuyor. Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece 1'er milli maçta ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı. -En büyük düş kırıklığı Piontek- A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 43 teknik adam içinde en büyük düş kırıklığını Sepp Piontek yarattı. Danimarka mucizesini gerçekleştiren isim olarak Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Alman teknik adam, ay-yıldızlı ekipte görev yaptığı süre içinde başarılı sonuçlara imza atamadı. 1990-1993 yılları arasında milli takımın başında görev yapan Piontek döneminde Türkiye, yaptığı 27 maçtan sadece 4'ünü kazanırken, 15'ini yitirdi, 8'inde de berabere kaldı, 22 gol atıp, 50 gol yedi. Piontek dönemindeki 4 galibiyetten 3'ü özel maçlarda gelirken, resmi maçlardaki tek galibiyetin de San Marino karşısında alınması dikkati çekti. -''Muhteşem 3'lü''- A Milli Futbol Takımı'nın başında son dönemde görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı. Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı. Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş de milli takımı 48 yıl sonra Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen Dünya üçüncülüğü ve Konfederasyon Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. -Hiddink tutmadı- A Milli Takım'ın son teknik direktörü Guus Hiddink'in Türkiye macerası kısa ve mutsuz sonla bitti. Milliler, büyük umutlarla takımın başına getirdiği dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam yönetiminde 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. 12'i resmi, 4'ü özel bu 16 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 12 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu ve play-off turunda Hiddink ile 12 resmi maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Türk Milli Takımı, play-off turunda ise İstanbul'da 3-0 yenildiği Hırvatistan ile Zagreb'de 0-0 berabere kalarak, final biletini rakibine kaptırdı. -Milli Takım teknik direktörleri- A Milli Futbol Takımı'nın 88 yıllık tarihinde görev yapan teknik adamlar şöyle: /* Teknik Direktör              Dönem         O    G    B    M    A    Y   ---------------              -----        ---------------------------- Ali Sami Yen                 1923          1    0    1    0    2    2              Billy Hunter (İskoç)         1924-1926    12    5    0    7   21   29 Toth Bella (Macar)           1927-1932     8    2    1    5   14   24 Fred Pegnam (İngiliz)        1932          2    0    0    2    3    7 James Elliot Donnelly (İng)  1936-1937     3    0    1    2    4   10 Ignace Molnar (Macar)        1948                              1960          3    2    0    1    7    4 Ulvi Yenal                   1948          2    1    0    1    5    3 Peter Molley (İngiliz)       1948-1949                              1950          7    4    0    3   16   14 Cihat Arman                  1949                              1956                              1964                              1970-1971    12    3    4    5   19   23 Jimmy McCormick (İngiliz)    1950-1951     2    1    0    1    4    5 Rebii Erkal                  1951          3    2    0    1    3    3 Sadri Usuoğlu                1952          2    0    1    1    1    5 Sandro Puppo (İtalyan)       1952-1954                              1960-1962                              1965-1966    30    9    5   16   34   58 Gündüz Kılıç                 1954          1    0    0    1    1    5            Zarko Mihajloviç (Yugoslav)  1955          2    0    2    0    1    1 Giovanni Vargliani (İtalyan) 1955-1956     5    2    0    3    8    9 Laszlo Szekelly (Macar)      1957          4    2    1    1    6    4 Leandro Remondini (İtalyan)  1958-1959     7    3    3    1    6    5 Şeref Görkey                 1962          1    1    0    0    3    0           Ljubisa Spajiç (Yugoslav)    1962          4    1    2    1    3    7 Bülent Eken                  1963          4    0    2    2    0    4 Doğan Andaç                  1965                              1976          3    1    2    0    4    2 Adnan Süvari                 1966-1969    16    4    4    8   14   31 Şükrü Gülesin                1969          1    1    0    0    2    1 Abdullah Gegiç (Yugoslav)    1969          6    3    0    3   13   11 Nicolae Petrescu (Rumen)     1971          1    1    0    0    1    0 Coşkun Özarı                 1972-1976                              1982-1984                              1985-1986    54   14   16   24   56   93 Metin Türel                  1977-1978    13    2    1   10   11   22 Sabri Kiraz                  1978-1980    12    5    1    6   13   15 Özkan Sümer                  1980-1981     2    0    0    2    0    3 Fethi Demircan               1981          4    0    0    4    0   12 Candan Tarhan                1984          5    1    1    3    3   13 Yılmaz Gökdel                1984-1985     3    1    1    1    1    3 Kalman Mezsöly (Macar)       1985          2    0    1    1    0    2 Mustafa Denizli              1987                              1996-2000    37   12   10   15   51   54 Tınaz Tırpan                 1988-1989    11    5    1    5   16   12 Sepp Piontek (Alman)         1990-1993    27    4    8   15   22   50 Fatih Terim                  1990                              1993-1996                              2005-2009    92   43   26   23  136   101 Şenol Güneş                  2000-2004    50   23   13   14   72    50 Ünal Karaman                 2004          1    0    1    0    2     2 Ersun Yanal                  2004-2005    15    8    4    3   29    14 Oğuz Çetin                   2010          4    3    0    1    7     3 Guus Hiddink (Hollandalı)    2010-2011    16    7    4    5   18    15 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24