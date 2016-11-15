"Milli Takım'a yeşil-sarı-kırmızı giydirilirse ne olacak?"

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Milli Takım'ın Kosova maçında giydiği mavi renkli formayı, "Yarın federasyon değişir, yeni gelen de, Yıldırım Demirören örneğini gösterip, milli takıma, yeşil, sarı, kırmızı forma giydirirse ne olacak?" sözleriyle eleştirdi.

Hıncal Uluç 'un Sabah gazetesinde, "Milli renklerimiz ne, Yıldırım!.." başlıklı yazısı şöyle:

Milli renklerimiz ne, Yıldırım!..

Antalya'da her yer kırmızı beyaz" diyordu, Sabah'taki başlık.. Ama bir eksiği ile..

Kırmızı beyaz olmayan tek şey, Türk Milli Takımı'ydı!.

Bu ülkenin milli takımı, Kazakistan formasıyla sahadaydı. Bu kaçıncı Milli maçımız ve Türkiye Futbol Federasyonu, bize Milli Renklerimizi unutturmaya çalışıyor, sanki. Ya bu hem de nasıl zevksiz bir mavi beyaz formaydı, Antalya'da giydiğimiz.. Bir de kırmızı siyah giyiyoruz, nedense!..

Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç maçtaydı. Protokol tribününde, tüm tribünleri 360 derece görmüştür. Ona soruyorum şimdi..



Sayın Bakan,

O 360 derece içinde gördüğünüz binlerce insanın üzerinde, elinde, bir, tek bir "Mavi" gördünüz mü?. Olsa görürdünüz mutlak, çünkü 360 derece kırmızı beyaz arasında, mavi sırıtır, dikkati çekerdi.. Halk reddetti, bu formaları..

O zaman nedir bu mavi ısrarı!.

Milleti, takımından koparma gayreti mi?.

Demirören Federasyonu bu ulusun, ulusal renklerinden nefret mi ediyor?.

Seyircinin bilinç altına saldırarak, milli takımına yabancılaşmasını mı istiyor?.

Nedir, Sayın Bakan, nedir?.

Bu ülkenin yıllardır giydiği dünyanın en güzel, en anlamlı formasına ne oldu?.



İlk milli maçımıza, beyaz tişört üzerine bayrak sararak çıkmıştık. Milli forma o ilkten doğdu ve yıllarca giyildi. Dünyaca tanındı. Dünyaya örnek oldu. Dünya gıpta etti.. Bizimki kadar "Milli" olan forma yoktu..

Niye vazgeçildi o formadan, o renklerden, Türk halkına açıklar mısınız, Sayın Spor Bakanı!.

Formalar sevilmedi, tutulmadı, kimse alıp üzerine giymedi. Kimse o forma ile tribünlerde oturmadı. Buna rağmen neden inatla, ısrarla giydirilmeye devam ediyor ve siz de seyrediyorsunuz Sayın Bakan, müdahale etmeden..

Neden?.



Yarın federasyon değişir, yeni gelen de, Yıldırım Demirören örneğini gösterip, milli takıma, yeşil, sarı, kırmızı forma giydirirse ne olacak?.

"Oooo!.." diyorsunuz değil mi?:

Şimdi niye demiyorsunuz peki?.

PKK'nın renkleri olmaz tabii..

Peki benim ulusal renklerim niye olmuyor, hele bir de onu söyleyin, Sayın Çağatay!.