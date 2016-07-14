Milli Takım'a verilecek prime el konulsun talebi

Avukat Sedat Vural, 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcularına ödenecek prime kamu kaynağı olduğunu ileri sürerek, el konulmasını talep etti.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Sedat Vural, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve yardımcıları ile A Milli Futbol Takım Kaptanı Arda Turan ve turnuvaya katılan futbolcular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ödül yönetmeliğine göre ilk üçe girmek şart

TFF'nin Yüksek Seçim Kurulu ve Anayasa Mahkemesi kararlarına göre kamu kurumu olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, federasyonun kendi ödül yönetmeliğinin olmadığı, "Spor Hi̇zmet ve Faali̇yetleri̇nde Üstün Başarı Gösterenleri̇n Ödüllendi̇ri̇lmesi̇ Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ödülü hak etmek i̇çi̇n Dünya ve Avrupa şampi̇yonalarında ilk 3'e gi̇rilmesinin şart koşulduğu, bu koşul dışındaki̇ her ödemenin kamu kurumu kaynağının keyfi̇ kullanımına bağlı suç olduğu ileri sürüldü.

Suç duyurusu dilekçesinde daha önce 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'na 500 bin Euro prim verilmesine ilişkin kararın iptali ile buna yönelik tedbir kararı alınması için Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı hatırlatıldı.

Kamu davası talebi

TFF'nin, futbolcular ve teknik kadroya prim verilmesine ilişkin karar alınmadığını bildirdiğine yer verilen dilekçede şunlar kaydedildi:

"A Milli Futbol Takımı'na, 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılması nedeniyle 500 bin Euro prim verilmesi konusunda daha önce açtığım davama konu şüphelilerin hiçbir açıklamada bulunmayarak yapılan suç eylemini gizledikleri ve organize şekilde zimmetteki kamu kaynağının, hukuksuz ve keyfi olarak ödendiği ve alındığı kesin kanıtsal gerçek karşısında; öncelikle kamu zararının giderilmesi konusunda şüphelilerden teknik heyet ve futbolcuların banka hesaplarına aktarılan kamu kaynağına el konulması, 'kamu i̇daresi̇ni̇n güveni̇li̇rli̇ği̇ne ve i̇şleyi̇şi̇ne karşı suçu' aslen ve i̇ştiraken i̇şleyen şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun i̇lgili maddelerine göre cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyorum."