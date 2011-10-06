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Spor

Milli Takım'a son dakika: Selçuk Şahin yok!

Cuma günü Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Selçuk Şahin, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Cuma günü Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Selçuk Şahin, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Almanya ile EURO 2012 eleme grubu karşılaşmasına çıkacak A Milli Futbol Takımı'nda Selçuk Şahin alt baldırındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 

Milli Takıma son dakika şoku!

A Milli Takım'ın dün yaptığı antrenmanın son bölümünde alt baldır bölgesinde hafif gerilme ve ağrı hisseden Selçuk'un bugün ayrıntılı muayenesi ve ileri radyolojik tetkikleri yapıldı. Tetkikler neticesinde, sporcunun alt baldır kas grubunda 1. derece zorlanma tespit edildi.

Milli Takım'ın kamp süreci ve maç takvimi göz önüne alındığında, Selçuk'un sakatlığının iyileşmesi için yeterince süre olmadığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla oyuncu aday kadrodan çıkarıldı.



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