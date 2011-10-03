T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli Takım'a Selçuk İnan müjdesi

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye'nin Kazakistan ile yaptığı maçta gördüğü...

03 Ekim 2011 03:00

T24 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye'nin Kazakistan ile yaptığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Selçuk İnan'ın cezasının ertelendiği ve Almanya maçında forma giyebileceği açıklandı. 

Milli Takıma Selçuk İnan müjdesi

Kazakistan maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kart sonucunda iki maç ceza olan Selçuk İnan, Avusturya maçında forma giyememişti. Almanya maçında da cezalı olan Selçuk, Futbol Federasyonu'nun iki avukatı ile birlikte İsviçre'ye giderek, UEFA Tahkim Kurulu'na savunmasını verdi. Gerekçeli karar henüz açıklanmazken, milli futbolcunun cezasının ertelendiği, ancak 3 yıl boyunca gözetim altında tutulacağı ve UEFA Disiplin Kurulu'ndan yeni bir ceza alması halinde yeni ve eski cezasının birlikte uygulanacağı ifade edildi. Buna göre Selçuk İnan, Türkiye'nin 7 Ekim Cuma günü Almanya ile oynayacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu müsabakasında forma giyebilecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24