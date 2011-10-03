Milli Takım'a Selçuk İnan müjdesi

T24

Kazakistan maçının son dakikalarında gördüğü kırmızı kart sonucunda iki maç ceza olan Selçuk İnan, Avusturya maçında forma giyememişti. Almanya maçında da cezalı olan Selçuk, Futbol Federasyonu'nun iki avukatı ile birlikte İsviçre'ye giderek, UEFA Tahkim Kurulu'na savunmasını verdi. Gerekçeli karar henüz açıklanmazken, milli futbolcunun cezasının ertelendiği, ancak 3 yıl boyunca gözetim altında tutulacağı ve UEFA Disiplin Kurulu'ndan yeni bir ceza alması halinde yeni ve eski cezasının birlikte uygulanacağı ifade edildi. Buna göre Selçuk İnan, Türkiye'nin 7 Ekim Cuma günü Almanya ile oynayacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu müsabakasında forma giyebilecek.