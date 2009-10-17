Milli Takım'a Scolari

Terim’in istifası sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Futbol Federasyonu, Avrupa’nın üst düzey ülkelerinde görev yapan meslektaşlarıyla temasa geçerek, “Sözleşmesi bitmiş, kariyerli hocalarınız var mı?” sorusunu yöneltmişti. Alman Futbol Federasyonu, Lutfi Arıboğan aracılığıyla kurulan temasa iki isimle yanıt verdi: Felix Magath, Jupp Heynckes... Wolfsburg’da görev yapan Magath ve Leverkusen’i çalıştıran Heynckes’in sözleşmeleri incelendi, ikisinin de ayrılmasının imkânsız olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine başka arayışlara yönelen federasyon, Luiz Felipe Scolari ile sıcak temasa geçti. Özbekistan’ın Bunyodkor takımını çalıştıran ve sözleşmesi 2010 yılı Haziran ayında sona erecek olan Scolari ile prensipte anlaşıldı. Portekiz efsanesini yarattığı kadroyla birlikte gelmeyi planlayan Scolari’yle maddi konularda da büyük oranda el sıkışıldığı vurgulandı.



Bizi elemişti



Felipe Scolari, Brezilya'nın başındayken 2002 Dünya Kupası yarı final maçında bizi eleyerek takımı finale kalmış ve finalde Almanya'yı yenerek kupayı kazanmıştı. Milli Takımımız o turnuvada Dünya 3.'sü olmuştu.