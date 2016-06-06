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Spor

Milli Takım'a olağanüstü güvenlik önlemi

Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Millilerin otelinin önünde silahlı askerler görev yapıyor

06 Haziran 2016 23:28

Fransa'daki 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele edecek A Milli Takım'ın konaklayacağı otelde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. 

Milli Takım Marsilya kentine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Saint Cry Sur Mer bölgesinde konaklayacak. A Milli Takım'ı Fransa'da Türkiye'den gelen özel bir ekip koruyacak. Ayrıca, Fransız yetkililer de milli takımlar için önlemleri yoğunlaştırdı.

haberler.com'un haberine göre; Milli Takım'ın kamp yapacağı otel civarında bulunan Fransız jandarması ile Paris'teki terör saldırılarından sonra şehirlerde görev yapmaya başlayan askerler, adeta kuş uçurmuyor.

Otele giren araçları detaylı aramadan geçiren güvenlik görevlileri, kişilere pasaport kontrolü uygularken, otel müşterisi dışındaki şahısların içeriye girmesine izin verilmiyor.

Öte yandan, uygulamalarda görev yapan askerlerin ellerindeki silahlar da dikkati çekiyor.

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