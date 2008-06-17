Milli Takıma müjdeli haber!

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Hırvatistan'ın defans oyuncusu Dario Knezevic'in, sakatlık nedeniyle turnuvaya veda edebileceği bildirildi.



Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın doktoru Zoran Bahtijarevic, (B) Grubu'nda Polonya'ya 1-0 üstünlükle biten maçta, kaleci Vedran Runje ile çarpışarak, sol dizinden sakatlanan Knezevic'in, turnuvaya devam edemeyebileceğini söyledi.



Knezevic'in yeşil sahalara ne zaman döneceğinin belli olmadığını belirten takım doktoru, "Neyse ki kırık yok" dedi.



Milli formayı 8 kez giyen 26 yaşındaki Knezevic, şampiyonada 3 maçta oynadı