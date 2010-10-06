-MİLLİ TAKIM ZOR VİRAJDA ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde mücadelesini sürdüren (A) Milli Futbol Takımı, (A) Grubu'nda, 8 Ekim'de Almanya, 12 Ekim'de de deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak. Grupta şu ana kadar oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan milliler, ekim ayı içinde yaptığı karşılaşmalarda, 27'şer galibiyet ve yenilgi ile 18 beraberlik elde etti. Ay-yıldızlılar, 46'sı resmi, 26'sı özel olmak üzere toplam 72 maç oynadı. 7 karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrılan milliler, 90 gol kaydederken, kalesindeki 107 gole ise engel olamadı. Milli takım, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından toplam 43 ayrı rakiple mücadele etti. Türkiye, bu ay içinde Almanya ve eski adıyla Federal Almanya ile 1'i özel, 4'ü resmi maçta olmak üzere 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet elde eden Türk Milli Takımı, 2 yenilgi ve 2 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Ay-yıldızlılar 3 gol atarken, 8 golü de kalesinde gördü. Bu arada, (A) Milli Takım, ekim ayında Azerbaycan ile sadece bir kez karşılaştı. Türkiye, 11 Ekim 2000 tarihinde, deplasmandaki resmi maçta rakibini 1-0 yendi. -EN'LER- Türkiye bu ay içindeki en farklı yenilgisini şu ana kadar hiç gol atamadığı İngiltere karşısında, 14 Ekim 1987 tarihinde yapılan resmi maçta 8-0 ile aldı. (A) Milliler, en farklı galibiyetlerine ise yine resmi karşılaşmalarda, İzlanda, Liechenstein, Malta ve Moldova önünde 5-0'lık skorlarla imza attı. Öte yandan, Türkiye, ekim ayı içindeki son 16 maçında sadece 1 yenilgi aldı. Sahadan 9 maçta galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlı ekip, 6 kez de beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Bu karşılaşmalarda 28 gol kaydeden milliler, 7 golü de kalesinde gördü. Türk Milli Takımı, 10 Ekim 2009'da deplasmanda yaptığı resmi maçta Belçika'ya 2-0 yenilmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu karşılaşma sonrasında görevinden ayrılmıştı. 16 maçlık dönemde milliler, 3 maçta ise sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. -8 VE 12 EKİM TARİHLERİ- Türkiye, 8 Ekim'de 1, 12 Ekim'de ise toplam 6 maç yaptı. 3'ü özel, 4'ü ise resmi olan karşılaşmalarda (A) Milliler, 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Romanya ile 8 Ekim 1961'de yapılan özel maçta Türkiye, rakibine 4-0 yenilmekten kurtulamadı. Ay-yıldızlılar, 12 Ekim'deki maçlarda, 11 gol kaydederken, 6 gole ise engel olamadı. Milli takım, 1966'da Federal Almanya'ya 2-0 yenilirken, 1983'te Kuzey İrlanda'yı 1-0, 1994'te İzlanda'yı 5-0, 2002'de ise Makedonya'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Romanya ile 1975'te 2-2, 1988'de de İzlanda ile 1-1 berabere kaldı. -KROOS VE KHEDİRA ORTA SAHADA OYNAYABİLİR- Almanya'da sakatlıklar nedeniyle orta sahada bazı oyunculara değişik görev verileceği sanılıyor. Reuters'ın maçla ilgili yorum haberinde, grupta 6 puanlı iki takımın Berlin'deki maçını 30 bin Türk taraftarın izleyeceğinin sanıldığı kaydedilirken, iki takımın son olarak, Euro 2008 yarı finalinde karşılaştığı ve Almanya'nın maçı 3-2 kazandığı hatırlatıldı. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün orta sahadaki sakat oyuncular nedeniyle Bayern Münih'de forma giyen hücuma dönük orta saha oyuncusu Toni Kroos'a (20) savunmanın önünde görev verebileceği belirtilen habere göre, Bastian Scweinsteiger ve Kevin Grosskreutz'un sakatlanarak kadrodan çıkarılmasının ardından, Kroos'un Real Madridli Sami Khedira ile birlikte 4-2-3-1 düzeninde 4'lü savunmanın önünde oynaması bekleniyor. Haberde Löw'ün, ''Türkler de grupta favori, ancak biz grubu lider bitirerek, doğrudan Euro 2012'ye katılan takım olmak istiyoruz. Bu yüzden bu maç bizim için özel. Taraftar sayısına baktığımızda bu bir nevi deplasman maçı. Bu tür bir destekle onların oyuncuları kendilerinden beklenenden fazlasını ortaya koyabilir. Bu ihtimale de hazırız'' sözlerine yer verildi. Almanya'nın ilk iki maçında Türkiye'den daha zayıf olan Belçika ve Azerbaycan'ı yendiği ve Almanya'nın gerçek anlamda zorlanmadığı belirtilen haberde, Löw'ün Türkiye karşılaşmasının daha zor geçeceğini sandığı ifade edildi. Haberde, Almanya'da Stefan Kiessling'in sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer alan 3 forvet Cacau, Miroslav Klose ve Mario Gomez'in bu sezon ligde toplam 2 gol attığına da değinildi. -TÜRKİYE CEPHESİ- Habere göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in sorunları arasında, Arda Turan ve Selçuk Şahin'in sakatlığı ile Hamit Altıntop'un durumunun belli olmaması yer alıyor. Hiddink'in orta sahada Emre Belözoğlu'nun yanında Borussia Dortmundlu Nuri Şahin'i oynatabileceği ifade edilen haberde Hiddink'in, ''Almanya'nın grubu zirvede bitireceği sanılıyor, ancak Berlin'de bizim amacımızın da liderlik olduğunu göstermeliyiz. Hala önümüzde uzun bir yol var'' sözlerine yer verildi. Reuters'a göre takımların muhtemel 11'leri şöyle: Almanya: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Per Mertesacker, Jerome Boateng, Holger Badstuber; Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Lukas Podolski, Thomas Müller; Miroslav Klose. Türkiye: Onur Kıvrak; Gökhan Gönül, Servet Çetin, Ömer Erdoğan, Hakan Balta; Mehmet Aurelio, Emre Belözoğlu, Hamit Altıntop, Tuncay Şanlı; Nihat Kahveci, Semih Şentürk.