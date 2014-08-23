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Spor

Milli Takım, Yunanistan'a yenildi: 76-72

2014 Dünya Kupası’na hazırlanan Türkiye, özel maçta Yunanistan’a 76-72 yenilerek, sekizinci hazırlık maçında yedinci yenilgisini aldı

23 Ağustos 2014 02:33

Türkiye, Ülker Sports Arena’daki maça Ender Arslan, Sinan Güler, Emir Preldzic, Barış Hersek ve Ömer Aşık beşiyle başladı. İlk iki buçuk dakikada 6-0’lık seri yakalayan Ay Yıldızlı ekip, ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte biraz daha yüzdeli atış kullanan Yunanistan, soyunma odasına girilirken 39-39’luk eşitlik yakaladı. Çekişmenin sürdüğü üçüncü çeyrek 57-57 berabere bitti.

Son çeyrekte top kaybı sorunu yaşayan Türkiye, son bölümde serbest atış çizgisinde de hatalar yaptı ve maçı 76-72 kaybetti.

Türkiye böylece 30 Ağustos’ta başlayacak Dünya Kupası öncesi oynadığı sekizinci hazırlık maçında yedinci kez salondan mağlup ayrıldı.

Emir Preldzic 18 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yunanistan’da ise Ioannis Bourousis 16 sayı attı.

 

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