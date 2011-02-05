-MİLLİ TAKIM YARIN İSTANBUL'DA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 9 Şubat Çarşamba günü Trabzon'da Güney Kore ile yapacağı özel maç için belirlenen aday kadrosu yarın İstanbul'da toplanmaya başlayacak. Aday kadroya davet edilen futbolculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar yarın saat 17.00'den itibaren Swissotel'de bir araya gelecek. (A) milliler, Güney Kore maçı için ilk antrenmanını 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacak. Milliler, Güney Kore Milli Takımı ile birlikte THY'ye ait bir uçakla 8 Şubat Salı günü Trabzon'a gidecek ve Novotel'de kampa girecek. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 8 Şubat Salı günü iki futbolcunun katılımıyla saat 18.30'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından gerçekleştirilecek antrenmanla da milli takım, Güney Kore maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak Türkiye-Güney Kore karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. (A) Milli Futbol Takımı'nın Güney Kore ile yapacağı özel milli maçın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle: Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak, Serkan Balcı, Selçuk İnan, Engin Baytar, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Serdar Kesimal (Kayserispor), Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım (Galatasaray), Fehmi Emre Güngör (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Mehmet Ekici (Nürnberg), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Tunay Torun (Hamburg)