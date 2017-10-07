Milli Takım Yardımcı Teknik Direktörü Tayfur Havutçu: Tercihlerimize saygı duyulmalı

A Milli Takım'ın İzlanda'ya 3-0 yenilerek 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu, "Herkes Milli Takım’da olmak istiyor ama bir tercih yapmak zorundasınız. Tercihlere saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.

Mircea Lucescu'nun cezası nedeniyle maç sonu basın toplantısında konuşan Havutçu, Arda Turan'ın oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edilmesini "Güzel bir tablo değildi" sözleriyle yorumlarken; Arda'nın oynadığı süre boyunca elinden geleni yaptığını savundu.

Tayfur Havutçu'nun maç sonu açıklamaları şöyle:

"Grubumuzdaki son maçlardan sonra elimize bir fırsat gelmişti Dünya Kupası’na katılmak için. 2 maçımız kalmıştı. Bugünkü maçı mutlak kazanıp, iki maçı da kazanmak istiyorduk, bugün ilk ayağıydı. İzlanda takımını iyi tanıyorduk. Oyun planını iyi biliyorduk. Fizik güçlerini çok iyi kullanıyorlar.

Kazandıkları toplarla çok hızlı hücuma çıkan bir ekip. Bunların hepsini biliyorduk. Sahada uygulamalı olarak da çalıştık ama maalesef sahada engel olamadık. Çok basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendiremedik. Bundan sonra kalan maçımızı da en iyi şekilde atlatıp bu serüveni de böyle bitirmek istiyoruz.

"Kadroyu Lucescu kuruyor"

Kadroyu kimse kurmuyor, Lucescu kuruyor. Ukrayna maçından sonra 7 değişiklik yaptık. Bugün de aynı kadro, Hakan cezalı olduğu için onun görevini Emre Belözoğlu üstlendi. Son oynadığımız kadroya göre 1 değişikliğimiz vardı. Türkiye’de oyuncu tercihleri her zaman tartışıldı... Bugün de maalesef devam ediyor. Herkes Milli Takım’da olmak istiyor ama bir tercih yapmak zorundasınız. Tercihlere saygı duyulmasını istiyoruz.

Bugün hepimiz üzgünüz. Böyle bir maçtan sonra Arda.. Takım kaptanı... Bundan önce de çok büyük katkıları olmuştu. Bugün mağlup olduğumuz için tepki gördü. Islıklanması güzel bir tablo değildi. Elinden geleni yapmaya çalıştı.