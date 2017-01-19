Milli takım Ufuk Sarıca'ya emanet

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlüğü’ne Ufuk Sarıca’yı getirdi. Sarıca bu görevini Beşiktaş’taki görevi ile beraber yürütecek. Başarılı çalıştırıcı ile 1,5 yıllık mukavele yapıldığı öğrenildi. Ufuk Sarıca, milli takımın Ergin Ataman döneminde yardımcı antrenörlük görevindeydi.

Sarıca, “Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Hedefimiz önümüzdeki bütün turnuvalara katılmak ve başarı elde etmek TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım. Sahada mücadeleyi bırakmayan, kazanmayı hedefleyen bir takım hazırlayacağıma dair söz veriyorum.” diye konuştu.

Sarıca, Koraç Kupası kadrosundaydı

Basketbol kariyerine Efes Pilsen'de başlayan Sarıca, Ülkerspor, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ve Beşiktaş’ta forma giydi. Ufuk Sarıca, oyunculuk döneminde Efes ile birlikte Koraç Kupası'nı kazanırken, 5 kez Türkiye Ligi, 4 kez Türkiye Kupası ve 3 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Karşıyaka'ya 28 yıl sonra şampiyonluk yaşattı

Antrenörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes ile başlayan Sarıca, daha sonra Pınar Karşıyaka'nın başına geçti. Burada 28 yıl sonra Karşıyaka'ya şampiyonluk sevinci yaşatan Sarıca, 1'er kez de lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 44 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Pınar Karşıyaka ile 2012-2013 sezonunda EuroChallenge'da final oynadı. Sarıca bu sezon başında Beşiktşa Sompo Japan’ı çalıştırmaya başlamıştı.

Beşiktaş başarı diledi

Beşiktaş Kulübü, Ufuk Sarıca’nın A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü’ne getirilmesi için, “Takımımızdaki başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca'yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörlük görevine getirildi.

Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörlük görevi ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlük görevini birlikte yürütecek.Beşiktaş Sompo Japan Takımımızdaki Başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca'yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz.

Türk sporuna pozitif katkı sağlamak kulübümüzün her zaman ilkelerinden birisi olmuştur. Bundan sonra da Türk sporuna desteklerimiz her zaman devam edecektir.”