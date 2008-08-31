Milli takım toplanıyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, 6 Eylül'de deplasmanda Ermenistan ve 10 Eylül'de de İstanbul'da Belçika ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanmaya başladı.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı aday kadroda bulunan futbolculardan lig maçlarını oynayanlar, bugün Swissotel'de bir araya geliyor. Kadrodaki diğer oyuncuların lig maçlarını oynadıktan sonra kampa katılacakları bildirildi.



Milli futbolculardan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, otelin girişinde yaptığı açıklamada, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda güzel işler yaptıklarını ifade ederek, ''Şimdi bu güzellikleri Dünya Kupası elemelerinde de devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz Ermenistan'ı deplasmanda yenerek, elemelere 3 puanla başlamak'' dedi.



Trabzonsporlu Selçuk İnan ise yeni takımıyla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, ''Bunu devam ettirmek istiyoruz. Trabzonspor'daki performansımla A Milli Takım'a çağrılmak güzel. Bordo-mavili takıma katkı sağladığım için mutluyum'' diye konuştu.



Ermenistan ile deplasmanda yapacakları maçın zor geçeceğini vurgulayan Selçuk, ''Rakibimizle ilk kez orada kendi sahasında oynayacağımız maç zor olacak, ancak hem Ermenistan hem de Belçika maçlarını kayıpsız geçmek istiyoruz'' dedi.



Kocaelisporlu Serdar Kulbilge ise milli takımda olmaktan gurur duyduğunu belirterek, şunları söyledi:



''Beni milli takıma çağırdığı için Fatih Terim hocamıza teşekkür ederim. Deplasmanda Ermenistan ile yapacağımız maçta alacağımız 3 puanla elemelere iyi başlanmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.





MİLLİ TAKIM PROGRAMI



A Milli Takım, bu akşam BJK İnönü Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla Ermenistan maçı hazırlıklarına başlayacak.



Ali Sami Yen Stadı'nda yarın sabah basına kapalı, 2 Eylül Salı günü de akşam basına açık idman yapacak milliler, 3 Eylül Çarşamba günü akşam BJK İnönü Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık çalışacak. A Milli Takım, 4 Eylül Perşembe günü akşam Ali Sami Yen Stadı'nda basına kapalı yapacağı antrenmanla Ermenistan maçının hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak.



5 Eylül Cuma günü saat 09.30'da özel bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek milli takım, aynı gün maçın yapılacağı Hrazdan Stadı'nda antrenman yapacak. Milliler, 6 Eylül Cumartesi günü Ermenistan ile yapacağı maçın ardından İstanbul'a dönerek yine Swissotel'e yerleşecek.



7 Eylül Pazar günü akşam Ali Sami Yen Stadı'nda basına açık idmanla Belçika maçı hazırlıklarına başlayacak Türkiye, 8 Eylül Pazartesi günü akşam BJK İnönü Stadı'nda basına kapalı çalışacak. A Milli Takım, 9 Eylül Salı günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla, Belçika maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



Bu arada Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 Eylül ve 9 Eylül'de Swisotel'de saat 11.00'de, 5 Eylül'de de Erivan'ın Hrazdan Stadı'nda saat 17.30'da basın toplantıları düzenleyecek.



ADAY KADRO



A Milli Takım aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Serdar Kulbilge (Kocaelispor), Tolga Zengin (Trabzonspor)



Savunma: Gökhan Gönül, Uğur Boral (Fenerbahçe), Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), Gökhan Zan (Beşiktaş), Mehmet Polat (Gaziantepspor), Uğur Kavuk (Antalyaspor), Çağlar Birinci (Denizlispor), İbrahim Kaş (Getafe)



Orta Saha: Kazım Kazım, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Ayhan Akman, Mehmet Topal, Arda Turan (Galatasaray), Serdar Özkan (Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor), Mehmet Topuz (Kayserispor), Gökdeniz Karadeniz (Rubin Kazan), Mehmet Aurelio (Real Betis), Nuri Şahin (Borussıa Dortmund), Tuncay Şanlı (Mıddlesbrough)



Forvet: Semih Şentürk (Fenerbahçe), Gökhan Ünal (Trabzonspor), Halil Altıntop (Schalke 04), Mevlüt Erdinç (Sochaux)

