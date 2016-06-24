"Milli Takım TFF'den habersiz döndü, özel uçağı Arda ayarladı"

Milli Takım'ın "Biz bitti demeden bitmez" sloganıyla gittiği ancak gruplardan çıkamayarak turnuvadan elendiği EURO 2016'dan dün gece sessiz sedasız yurda döndüğü ortaya çıktı. Millilerin dönüşünden TFF'den hiçbir yetkiliyer haber verilmediği ve özel uçağı da kaptan Arda Turan'ın ayarladığı iddia edildi.

Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre, büyük umutlarla başlayan ancak dramatik bir sonla biten; acı bir hikaye... “Biz bitti demeden bitmez” sloganıyla ilk adımı atılan fakat finalde ‘kaçışlara’ sahne olan bir yolculuk... Karanlık gecede ne mi oldu Milli Takım kampında? Baştan başlayalım...

Önce sevinç sonra hüzün



Çek maçı sonrası umutlar bir hayli artmıştı. Hatta teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından “Yeniden takım olduk” diyerek memnuniyetini dile getirmişti. Keyifimiz yerindeydi... Marsilya’daki kampa İtalya- İrlanda ve İsveç-Belçika maçları için iki dev ekran kuruldu. Belçika’nın öne geçmesiyle büyük sevinç yaşayan Milliler, İrlandalı ‘tarih yazarı’ Robbie Bordy’nin kafa golüyle hüzne boğuldu.

Arda ayarladı iddiası



Buraya kadar her şey normaldi ancak sonrasından gelişen olaylar zinciri; Milli Takım’daki dağılmışlığı, ayrılığı ve plansızlığı gözler önüne serdi! Normalde geri dönüş planları dün akşam için ayarlanmıştı... Fakat İrlanda’nın golüyle bavulları toplamaya başlayan Milliler, gece operasyonu ile apar topar ülkeye dönme kararı aldı. Kaptan Arda Turan’ın ayarladığı iddia edilen özel uçakla Türkiye’ye gelen Ay-Yıldızlılar’ın Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tek bir yetkiliye dahi haber vermediği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in aktarmalı uçakla İzmir’e gittiği öğrenildi. İstanbul’a gelen 5 milli futbolcuyu alanda Tümer Metin, Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı ve diğer antrenörler uğurladı.