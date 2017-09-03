Milli Takım otobüsünde bomba araması yapıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının oynanacağı stada ulaştı. Futbolcular otobüsten indikten sonra, köpeklerle bomba araması yapıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Saat 21.45 başlayacak olan maç, Ukrayna’nın Kharkiv kentinde oynanacak.

Türkiye Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ilk maçında sahaya şu 11’le çıkacak: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Tolga Ciğerci, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun.

Maçın oynanacağı Metalist Stadyumu’nda ve kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ve özel güvenliklerin yanı sıra askerler ve atlı polisler, stat çevresinde görev yapıyor. Türk taraftarların biletlerine kimlik numaraları ve pasaport numaraları da eklendi.

Türkiye A Milli Takımı, stada ulaştı. Futbolcular otobüsten indikten sonra, polisler tarafından köpeklerle bomba araması yapıldı. (DHA)