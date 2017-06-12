Milli Takım, Kosova karşısında moral buldu; işte maçın öyküsü

Milli Takım, Barcelona forması giyen Arda Turan’ın takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısı ve Milli Takım'ı bırakmasının yarattığı gündemin gölgesinde çıktı Kosova maçına. Rakip; yorumcular tarafından grubun “zayıf halkası” olarak nitelendirilen, kadro değeri 26 milyon Euro olan Kosova. Ukrayna, Finlandiya’yı 2-1 yenmiş, Türkiye’nin kazanmasının önemi iyice artmıştı.

Fatih Terim bir gün önce basın toplantısına çıkmış, “Konuşacak çok şey var; yaşanmış çok şey var” demiş, iddialara göre Burak Yılmaz'ın Milli Takım'ı bırakmasını Arda Turan engellemişti. Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası'na katılmak için kazanması oldukça önemliydi.

Milli Takım, sahaya ‘prim olayları’nda adı geçen isimlerden Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi genç oyunculardan da oluşan bir kadroyla çıktı.

Kosova’nın UEFA kriterlerini karşılayan bir stada sahip olmaması nedeniyle Arnavutluk’ta oynanan maça saldırgan bir oyunla başladı ay-yıldızlılar. Ofansif denilebilecek bir ilk 11 ve dizilimle çıkan Milli Takım, maçın ilk dakikalarında sağ kanattan Gökhan Gönül ve Cengiz Ünder ile rakip kalede tehlike yarattı.

Volkan Şen'den Kosova'ya ikinci gol

Hücumu düşünerek başlayan Milli Takım, golü 6. dakikada buldu. Cengiz Ünder’in Hasan Ali’ye pası, Hasan Ali’nin etkili ortasına Volkan Şen’in defans arasına yaptığı koşu sonrası kafa vuruşuyla geldi ilk gol: 0-1. Milli Takım kariyerinde bulduğu 1 golü Kosova ağlarına gönderen Volkan Şen, 2. Golünü de Kosova karşısında buldu.

22. dakikada Kosova, köşe vuruşundan Amir Rahmani’nin düzgün ve sert yaptığı kafa vuruşuyla buldu golü. Grupta oynadığı 5 maçta 2 gol bulan Kosova, 3. golünü Milli Takım ağlarına gönderdi: 1-1.

A Milliler 31. dakikada tekrar öne geçti

22’de köşe vuruşundan golü ağlarında gören ay-yıldızlılar, 31’de Selçuk İnan’ın kullandığı kornerde 19 yaşındaki Cengiz Ünder’in kafa vuruşuyla tekrar öne geçti: 1-2.

Gol sonrası avantajı ele geçiren Milliler, rakibin de baskı kuramamasıyla oldukça topla oynama şansı buldu. Topa sahip olan kırmızı-beyazlılar, risksiz bir oyun tercih etti.

Burak Yılmaz, Ukrayna

maçında forma giyemeyecek

42. dakikada ceza sınırında olan Burak Yılmaz, Alban Pnishi’ye yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görerek 2 Eylül’de oynanacak Ukrayna maçında cezalı duruma düştü.

Her iki takım da ilk yarıdaki 11’lerini koruyarak çıktı ikinci 45 dakikaya.

52. dakikada Kosova’da sakatlanan kaleci Samir Ujkani’nin yerine 31 yaşında milli formayı ilk kez giyen Adis Nurkovic geçerken, Arber Zeneli yerine Bernard Berisha oyuna dahil oldu.

23. golünü atan Burak Yılmaz,

Tuncay Şanlı'yı geçti

İkinci yarıya skoru korumak amacıyla çıkan Milli Takım, rakibe hücum yapma şansı verirken 60’ta bulduğu kontratakta Oğuzhan Özyakup’un pasında Burak Yılmaz’ın vuruşuyla üçüncü golü buldu: 1-3. Bu golle Burak Yılmaz, 23 golle Tuncay Şanlı’yı geçerek Hakan Şükür’ün arkasında Milli Takım’da en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

74. dakikada geçen sezon Trabzonspor’da gösterdiği performansla beğeni toplayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Oğuzhan Özyakup’un yerine oyuna girerek milli formayla ilk maçına çıktı.

Sakatlığı nedeniyle maça 11’de başlamayan Emre Mor, 80. dakikada Volkan Şen’in yerine oyuna dahil oldu.

Yusuf Yazıcı'dan ilk maçta asist

Dakikalar 82’yi gösterirken milli formayı ilk kez giyen Yusuf Yazıcı’nın müthiş pasına çok sert vuran Ozan Tufan’la 4. golü buldu A Milliler: 1-4.

İkinci yarıda oyuna dahil olan Bernard Berisha, 84’te hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son düdüğün çalmasıyla 3 puanı hanesine 4-1'lik skorla yazdıran A Milliler, gruptaki puanını 11'e yükselterek 3. sıraya yerleşti.