-MİLLİ TAKIM KAZAKİSTAN'A 3 PUAN İÇİN GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda deplasmanda Kazakistan ile yapacağı ilk maç için başkent Astana'ya gitti. Trabzonspor'dan Onur Kıvrak ve Selçuk İnan'ın da sabah saatlerinde dahil olduğu 25 kişilik (A) Milli Takımı kafilesinin, TSİ 16.00'da Astana'ya ulaşması bekleniyor. Teknik direktör Guus Hiddink yönetimindeki milli takım oyuncularını, Atatürk Havalimanı CIP Salonu önünde Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Mevlüt Özkişi ve Türkiye'de okuyan Kazak öğrenciler karşıladı. Özkişi ve öğrenciler, Guus Hiddink ve milli takım oyuncuları ile basın mensuplarına, üzerinde ''Dostluğumuz ebedi olsun Türkiye-Kazakistan'' yazılı ve iki ülke bayraklarının bulunduğu atkı hediye etti. Milli takım görevlileri de Mevlüt Özkişi ve Kazak öğrencilere üzerinde milli takım futbolcularının imzalarının yer aldığı ay yıldızlı tişört verdi. Milli takım kafilesi daha sonra özel bir uçakla Astana'ya hareket etti. Milli takım kafilesini uğurlamaya gelen Mevlüt Özkişi, burada yaptığı açıklamada, Kazakistan-Türkiye milli maçının iki ülkenin dostluk ve kardeşliği için özel bir önemi olduğunu ifade ederek, ''Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin aynı grupta yer alması bizi mutlu etti. İnşallah dostça bir mücadele olur. Bu maçın iki ülkenin dostluğunu ve kardeşliğini pekiştirmesini diliyoruz. Biz de Kazakistan Konsolosluğu ve Türkiye'de okuyan Kazak öğrenciler olarak bu güzel günde Türk Milli Takımı ile birlikte olmak için bu uğurlamaya katıldık'' diye konuştu. Astana Arena'da 3 Eylül Cuma günü TSİ 19.00'da başlayacak Kazakistan-Türkiye karşılaşmasını, Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.