'Milli takım kampında seviştik'

Fenerbahçe’nin futbolcusu Daniel Güiza’nın eski eşi Rocio Aranda, İspanyol TV’sinde "Dani beni milli takımın kamp yaptığı otele çağırdı. Sabaha kadar seviştik" dedi.



İspanyol televizyonunda önceki gün "DEC" adlı programa çıkan Aranda ile Bermudez, Fenerbahçeli futbolcunun gece yaşantısı ve içki nedeniyle geleceğini tehlikeye soktuğunu iddia ettiler.



İspanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Del Bosque’nin de Güiza’ya kızdığını belirten Aranda ve Bermudez, "Sevilla’dan sonra bir daha milli takım kampına çağrılmayabilir" dediler.



Güiza’nın ilk çocuğunun annesi olan Rocio Aranda, geçen 11 Şubat’ta Sevilla’da yapılan İspanya-İngiltere hazırlık maçı öncesinde eski kocası Güiza ile kamp yapılan otel odasında seviştiklerini açıkladı. Aranda, "Dani beni milli takımın kamp yaptığı otele çağırdı. Otel odasına çıktığımı Del Bosque ve daha birçok insan gördü. Sabaha kadar birlikte olduk, içkiliydi" diye konuştu.



9-11 Şubat tarihleri arasında Sevilla’da yapılan İspanya A Milli Takımı kampına çağrılan Güiza’nın, İspanya-İngiltere maçında son dakikalarda sadece 2-3 dakika sahaya çıkmasına izin verilmişti. Güiza’nın kamp sırasında içkili bir şekilde eski eşiyle birlikte otel odasına çıkmasına İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Del Bosque’nin de sinirlendiği bildiriliyor.



Güiza’nın aşırı çapkın olduğunu ve genç kızları aldatıp sonra da evine gönderdiğini" söyleyen Aranda ve Bermudez, ünlü futbolcunun İstanbul’a da getirdiği yeni sevgilisi Rocio Herrera için "Dani onu da bir yıl içinde kucağında bir çocukla İstanbul’dan gönderir" diye konuştular.

