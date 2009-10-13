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Spor

Milli Takım kafilesi Mudanya'da balık yedi

13 Ekim 2009 02:10

Futbolda 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta Ermenistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını Bursa'da sürdüren (A) Milli Futbol Takımı, Mudanya'da balık yedi.

Atatürk Stadı'nda gerçekleşen antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçen (A) Milli Takımı, bir süre dinlendikten sonra Mudanya'ya gitti.

Burada kıyıdaki bir balık lokantasına giren Milli Takımlar Sorumlusu Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcular, ızgarada lüfer yediler.

Lokanta çalışanları ve içeri alınan çocuklar, Terim ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Yemek çıkışında basın mensuplarının ''Afiyet olsun'' dileğinde bulunması üzerine Terim, ''Teşekkürler'' dedi. Terim, ''Bu bir veda yemeği mi?'' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

(A) Milli Futbol Takımı, buradan kamp yaptığı otele geçti.

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