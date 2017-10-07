T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncu sayısı 5'e çıktı

Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Volkan Şen ve Caner Erkin Finlandiya'ya götürülmedi Ay-Yıldızlı ekip Finlandiya'ya uçtu ESKİŞEHİR - DHA Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 5 futbolcu Finlandiya'ya götürülmedi

07 Ekim 2017 17:45

Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Volkan Şen ve Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmedi

Ay-Yıldızlı ekip Finlandiya\'ya uçtu

ESKİŞEHİR - DHA

Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 5 futbolcu Finlandiya\'ya götürülmedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Volkan Şen sakatlıkları nedeniyle, Caner Erkin ise Finlandiya maçında sarı kart cezalısı olmasından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım Sağlık Ekibi, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin\'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan\'ın sol ayak 5. tarak kemiğinde, Burak Yılmaz\'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığını, takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada Volkan Şen\'in ise bel bölgesinde kas ağrısı oluştuğunu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Heyeti, Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan maçın ardından yitirilmiş olması nedeniyle, dört futbolcunun riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun buldu.

Öte yandan bugün 14.15 gibi otelden ayrılan milli takım kafilesi havaalanına hareket etti. Millilerin son derece üzgün oldukları gözlenirken hiç bir açıklamada bulunmadılar. Kafile 15.00\'te özel uçak ile Finlandiya maçının oynanacağı Turku\'ya direkt olarak uçacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kafilenin otelden çıkışı
-Futbolcular ve teknik heyetten görüntü
-Kafilenin alandaki görüntüsü 

Haber-Kamera: Eyüp Kelebek, Kemal Atlan, Hakan Türktan, Eskişehir - DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arda Turan Burak Yılmaz NuriVolkanCaner Erkin FinlandiyaFinlandiyaDHA DünyaAyYıldızlıFIFA Dünya Kupası ElemeleriEkimMilli Takımımızda Arda Turan Burak Yılmaz NuriCaner ErkinMilli Takım Sağlık EkibiNuriArda Turan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24