Milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncu sayısı 5'e çıktı

Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Volkan Şen ve Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmedi

Ay-Yıldızlı ekip Finlandiya\'ya uçtu

ESKİŞEHİR - DHA

Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 5 futbolcu Finlandiya\'ya götürülmedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Volkan Şen sakatlıkları nedeniyle, Caner Erkin ise Finlandiya maçında sarı kart cezalısı olmasından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım Sağlık Ekibi, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin\'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan\'ın sol ayak 5. tarak kemiğinde, Burak Yılmaz\'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığını, takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada Volkan Şen\'in ise bel bölgesinde kas ağrısı oluştuğunu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Heyeti, Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan maçın ardından yitirilmiş olması nedeniyle, dört futbolcunun riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun buldu.

Öte yandan bugün 14.15 gibi otelden ayrılan milli takım kafilesi havaalanına hareket etti. Millilerin son derece üzgün oldukları gözlenirken hiç bir açıklamada bulunmadılar. Kafile 15.00\'te özel uçak ile Finlandiya maçının oynanacağı Turku\'ya direkt olarak uçacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kafilenin otelden çıkışı

-Futbolcular ve teknik heyetten görüntü

-Kafilenin alandaki görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp Kelebek, Kemal Atlan, Hakan Türktan, Eskişehir - DHA

