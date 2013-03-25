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Spor

Milli Takım kadrosunda iki önemli değişiklik

Öncelikle kalede Onur-Volkan değişikliğine gidecek ay yıldızlılarda Sercan ise yerini Hamit Altıntop’a bırakacak

25 Mart 2013 12:38

Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kritik Macaristan karşılaşması öncesi Andorra maçındaki 11'de iki değişikliğe gitti. Onur Kıvrak ve Sercan Sararer yerlerini Volkan Demirel ile Hamit Altıntop'a bırakacak.

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde Macaristan ile yarın Kadıköy’de hayati bir maça çıkacak olan Milli Takımımız, zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün başladı. Andorra galibiyeti sonrası Macaristan karşısında da 3 puana mecbur olan ay yıldızlı ekibimizin Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakiple ilgili son bilgileri scout ekibinden Adnan Örnek ve Turan Sofuoğlu’ndan aldı.


Macar’ın soluna dikkat


Macaristan’ı, Romanya karşısında mercek altına alan ikili rakibin sol kanadının güçlü olduğunu belirtti. Forvetlerine de savunmamızın önlem alması gerektiği vurgulandı. Avcı’ya verilen raporda, “Topa sahip olduklarında bir anda rakip ceza alanında çoğalabiliyorlar. Sol kanatlarına önlem alırsak, işimiz kolaylaşır” denildi.

Bu raporları değerlendiren Avcı, Macaristan karşısında Andorra 11’inden iki ismi değiştirecek... Öncelikle kalede Onur-Volkan değişikliğine gidecek ay yıldızlılarda Sercan ise yerini Hamit Altıntop’a bırakacak.

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