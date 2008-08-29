Milli Takım kadrosu açıklandı

2010 Dünya Kupası eleme grubu maçında 6 Eylül’de deplasmanda Ermenistan’la, 10 Eylül’de İstanbul’da Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım’ın kadrosu açıklandı.



Sakatlıkları nedeniyle Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Sabri Sarıoğlu, Emre Güngör ve Caner Erkin’in çağrılmadığı aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler

1- Volkan Demirel Fenerbahçe

2- Serdar Kulbilge Kocaelispor

3- Tolga Zengin Trabzonspor

Savunma oyuncuları

4- Gökhan Gönül Fenerbahçe

5- Uğur Kavuk Antalyaspor

6- Servet Çetin Galatasaray

7- İbrahim Kaş Getafe

8- Mehmet Polat Gaziantepspor

9- Gökhan Zan Beşiktaş

10- Hakan Kadir Balta GalatasaraY

11- Çağlar Birinci DenizlispoR

12- Uğur Boral Fenerbahçe

Orta saha oyuncuları

13- Kazım Kazım Fenerbahçe

14- Serdar Özkan Beşiktaş

15- Gökdeniz Karadeniz Rubin Kazan

16- Mehmet Topuz Kayserispor

17- Ayhan Akman Galatasaray

18- Mehmet Aurelio Real Betis

19- Emre Belözoğlu Fenerbahçe

20- Selçuk İnan Trabzonspor

21- Nuri Şahin Dortmund

22- Mehmet Topal Galatasaray

23- Tuncay Şanlı Middlesbrough

24- Arda Turan Galatasaray



Hücum oyuncuları

25- Halil Altıntop Schalke 04

26- Mevlut Erdinç Sochaux

27- Semih Şentürk Fenerbahçe

28- Gökhan Ünal Trabzonspor



PROGRAM

A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası eleme grubunda Ermenistan ve Belçika ile yapacağı maçların programı belli oldu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de deplasmanda Ermenistan ve 10 Eylül'de İstanbul'da Belçika ile karşılaşacak milliler, 31 Ağustos Pazar günü saat 12.00'de İstanbul'da, Swissotel'de toplanacak. Aynı gün akşam BJK İnönü Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak milliler, 5 Eylül Cuma günü saat 09.30'da özel bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek. Milliler, Ermenistan maçının ardından İstanbul'a dönerek Swissotel'e yerleşecek.

Bu arada, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 Eylül ve 9 Eylül'de Swisotel'de saat 11.00'de, 5 Eylül'de de Erivan'ın Hrazdan Stadı'nda saat 17.30'da basın toplantıları düzenleyecek.