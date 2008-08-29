Milli Takım kadrosu açıklandı

2010 Dünya Kupası eleme grubu maçında 6 Eylül’de deplasmanda Ermenistan’la, 10 Eylül’de İstanbul’da Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım’ın kadrosu açıklandı.
Sakatlıkları nedeniyle Hamit Altıntop, Nihat Kahveci, Sabri Sarıoğlu, Emre Güngör ve Caner Erkin’in çağrılmadığı aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleciler
1- Volkan Demirel Fenerbahçe
2- Serdar Kulbilge Kocaelispor
3- Tolga Zengin Trabzonspor
Savunma oyuncuları
4- Gökhan Gönül Fenerbahçe
5- Uğur Kavuk Antalyaspor
6- Servet Çetin Galatasaray
7- İbrahim Kaş Getafe
8- Mehmet Polat Gaziantepspor
9- Gökhan Zan Beşiktaş
10- Hakan Kadir Balta GalatasaraY
11- Çağlar Birinci DenizlispoR
12- Uğur Boral Fenerbahçe
Orta saha oyuncuları
13- Kazım Kazım Fenerbahçe
14- Serdar Özkan Beşiktaş
15- Gökdeniz Karadeniz Rubin Kazan
16- Mehmet Topuz Kayserispor
17- Ayhan Akman Galatasaray
18- Mehmet Aurelio Real Betis
19- Emre Belözoğlu Fenerbahçe
20- Selçuk İnan Trabzonspor
21- Nuri Şahin Dortmund
22- Mehmet Topal Galatasaray
23- Tuncay Şanlı Middlesbrough
24- Arda Turan Galatasaray
Hücum oyuncuları
25- Halil Altıntop Schalke 04
26- Mevlut Erdinç Sochaux
27- Semih Şentürk Fenerbahçe
28- Gökhan Ünal Trabzonspor
PROGRAM
A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası eleme grubunda Ermenistan ve Belçika ile yapacağı maçların programı belli oldu.
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de deplasmanda Ermenistan ve 10 Eylül'de İstanbul'da Belçika ile karşılaşacak milliler, 31 Ağustos Pazar günü saat 12.00'de İstanbul'da, Swissotel'de toplanacak. Aynı gün akşam BJK İnönü Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak milliler, 5 Eylül Cuma günü saat 09.30'da özel bir uçakla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek. Milliler, Ermenistan maçının ardından İstanbul'a dönerek Swissotel'e yerleşecek.
Bu arada, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, 2 Eylül ve 9 Eylül'de Swisotel'de saat 11.00'de, 5 Eylül'de de Erivan'ın Hrazdan Stadı'nda saat 17.30'da basın toplantıları düzenleyecek.