







2010 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına verilen arayı değerlendiren A Milli Takım’ın Avusturya ile 19 Kasım tarihinde deplasmanda yapacağı özel maçın kadrosu ve programı belli oldu.



Elmacık kemiği kırık olan Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin, sağlık durumunun riske edilmemesi için A Milli Takım aday kadrosunun dışında bırakıldı.



A Milli Takım kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



"KALECİLER"



1-"VOLKAN DEMİREL "FENERBAHÇE

2-"CENK GÖNEN"DENİZLİSPOR



"SAVUNMA OYUNCULARI"



3-"GÖKHAN GÖNÜL"FENERBAHÇE

4-"SABRİ SARIOĞLU"GALATASARAY A.Ş.

5-"CEYHUN GÜLSELAM"TRABZONSPOR A.Ş.

6-"EREN GÜNGÖR"KAYSERİSPOR

7-"GÖKHAN ZAN"BEŞİKTAŞ A.Ş.

8-"HAKAN KADİR BALTA"GALATASARAY A.Ş.

9-"CANER ERKİN"CSKA MOSCOW



"ORTA SAHA OYUNCULARI"



10-"SERKAN BALCI"TRABZONSPOR A.Ş.

11-"KAZIM KAZIM"FENERBAHÇE

12-"AYHAN AKMAN"GALATASARAY A.Ş.

13-"MEHMET AURELIO"REAL BETIS BALOMPIE

14-"NURİ ŞAHİN"BORUSSIA DORTMUND

15-"TUNCAY ŞANLI"MIDDLESBROUGH FC

16-"ARDA TURAN"GALATASARAY A.Ş.



"HÜCUM OYUNCULARI"



17-"HALİL ALTINTOP"FC SCHALKE 04

18-"SİNAN KALOĞLU"VFL BOCHUM

19-"SEMİH ŞENTÜRK"FENERBAHÇE

20-"MEHMET YILDIZ"SİVASSPOR



A Milli Takım kadrosu, 16 Kasım Pazar günü saat 17.00’de Çınar Hotel’de toplanacak.



17 Kasım Pazartesi saat 12.00’de özel bir uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya hareket edecek olan Milli Takım kafilesi, uçuştan önce saat 10.15’te Mercedes’in Hadımköy’deki pazarlama müdürlüğünde düzenlenecek araç teslim törenine katılacak.



Viyana’da Marriott Hotel’de konaklayacak A Milli Takım, 17 Kasım Pazartesi günü maçın oynanacağı Ernst-Happel Stadyumu’nda saat 19.00’da basına kapalı bir antrenman yapacak.



Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim, 18 Kasım Salı günü saat 19.00‘da Ersnt-Happel Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Milli Takım, son antrenmanını aynı gün ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere saat 19.30’da yapacak.



Ernst-Happel Stadyumu’nda 19 Kasım 2008 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Grafe yönetecek. Grafe'nin yardımcılıklarını Detlef Scheppe ve Kai Voss yaparken, maçın dördüncü hakemi Avusturyalı Thomas Steiner olacak.



A Milli Takım kafilesi, 20 Kasım Perşembe günü yerel saatle 10.50’de özel bir uçakla Viyana’dan İstanbul’a dönecek.



